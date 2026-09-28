PEAKUP’tan globalde ölçeklenme hamlesi
BT altyapı hizmetlerinden yapay zekâ çözümlerine kadar uçtan uca çözümler ve ürünler sunmak amacıyla 15 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle bir teknoloji girişimi olarak kurulan PEAKUP’ın geliştirdiği SIGNandGO, PassGate ve Velocity ürünleri büyüme stratejisinin önemli unsurları arasında yer aldı.
PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, 2026 yılının ilk yarısında ciroyu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 124 artırırken, 2027’nin ilk yarısı için 1,5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. PEAKUP, 2026’nın ilk yarısında 650 farklı kurumla çalışırken portföyüne 250’nin üzerinde yeni müşteri eklediğini anlatan Toprakçı, “Önümüzdeki dönemde müşteri ve proje sayısının yanı sıra ekip yetkinliklerimizi ve ihracat performansımızı da artırarak Türkiye’deki teknoloji şirketi konumumuzu güçlendirmeyi ve global pazarlardaki ölçeğimizi büyütmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Yurt dışı gelirlerinde 2 katlık büyüme
PEAKUP’ın uluslararası operasyonları da büyüme ivmesini korudu. Bu yıl İngiltere, İrlanda, Almanya, İspanya, Norveç, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kazakistan, Avustralya, Singapur, Güney Afrika ve Esvatini’nin de aralarında bulunduğu 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, yeni dönemde ise bu ülkelerin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Azerbaycan’daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Büyümeyi özellikle yapay zekâ, veri, bulut, siber güvenlik ve kendi geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerden beslemeyi planladıklarını ifade eden Toprakçı sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası tarafta ise ihracat gelirlerinin yeniden yaklaşık iki katına çıkarmayı ve yurt dışı gelirlerini toplam gelirin en az yüzde 15’i seviyesine taşınmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde müşteri ve proje sayısının yanı sıra ekip yetkinliklerimizi ve ihracat performansımızı da artırarak Türkiye’deki teknoloji partnerliği konumumuzu güçlendirmeyi ve global pazarlardaki ölçeğimizi büyütmeyi amaçlıyoruz” idye konuştu.
Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı 2025’te TL bazında yüzde 77 büyüyerek 2,1 trilyon TL’yi aşarken, dolar bazında yüzde 47 büyüyerek 53,8 milyar dolara ulaştı. Özellikle yazılım tarafındaki yüzde 124’lük büyüme, Türkiye’nin daha yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli taşıyan teknoloji alanlarına yöneldiğini ortaya koydu. 2026’nın ilk yarısında ise yapay zekâ bu dönüşümün en belirleyici başlıklarından biri oldu.