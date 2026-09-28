PEAKUP’tan globalde ölçeklenme hamlesi

PEAKUP CEO’su Ahmet Top­rakçı, 2026 yılının ilk yarısın­da ciroyu geçen yılın aynı dö­nemine göre yaklaşık yüzde 124 artırırken, 2027’nin ilk yarısı için 1,5 milyar TL ciro­ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. PEAKUP, 2026’nın ilk yarısında 650 farklı ku­rumla çalışırken portföyüne 250’nin üzerinde yeni müş­teri eklediğini anlatan Top­rakçı, “Önümüzdeki dönem­de müşteri ve proje sayısının yanı sıra ekip yetkinliklerimi­zi ve ihracat performansımızı da artırarak Türkiye’deki tek­noloji şirketi konumumuzu güçlendirmeyi ve global pa­zarlardaki ölçeğimizi büyüt­meyi amaçlıyoruz” dedi.

Yurt dışı gelirlerinde 2 katlık büyüme

PEAKUP’ın uluslararası operasyonları da büyüme iv­mesini korudu. Bu yıl İngil­tere, İrlanda, Almanya, İs­panya, Norveç, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kazakistan, Avustralya, Sin­gapur, Güney Afrika ve Es­vatini’nin de aralarında bu­lunduğu 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, yeni dönemde ise bu ülkelerin ya­nı sıra Baltık ülkeleri ve Azer­baycan’daki varlığını güçlen­dirmeyi hedefliyor. Büyüme­yi özellikle yapay zekâ, veri, bulut, siber güvenlik ve ken­di geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerden besleme­yi planladıklarını ifade eden Toprakçı sözlerine şöyle de­vam etti: “Uluslararası ta­rafta ise ihracat gelirlerinin yeniden yaklaşık iki katına çıkarmayı ve yurt dışı gelirle­rini toplam gelirin en az yüz­de 15’i seviyesine taşınma­yı hedefliyoruz. Önümüzde­ki dönemde müşteri ve proje sayısının yanı sıra ekip yet­kinliklerimizi ve ihracat per­formansımızı da artırarak Türkiye’deki teknoloji part­nerliği konumumuzu güçlen­dirmeyi ve global pazarlar­daki ölçeğimizi büyütmeyi amaçlıyoruz” idye konuştu.

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı 2025’te TL bazında yüzde 77 büyü­yerek 2,1 trilyon TL’yi aşar­ken, dolar bazında yüzde 47 büyüyerek 53,8 milyar dola­ra ulaştı. Özellikle yazılım ta­rafındaki yüzde 124’lük bü­yüme, Türkiye’nin daha yük­sek katma değerli ve ihracat potansiyeli taşıyan teknoloji alanlarına yöneldiğini ortaya koydu. 2026’nın ilk yarısın­da ise yapay zekâ bu dönüşü­mün en belirleyici başlıkla­rından biri oldu.