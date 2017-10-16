Pegasus 9 ayda 20,8 milyon yolcu taşıdı

16 Ekim 2017

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 artarak 20,8 milyona yükseldi.

Pegasus'un 2017'nin eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, şirketin, geçen yılın 9 ayında 18 milyon 80 bin olan toplam yolcu sayısı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 14,9 yükselişle 20 milyon 780 bine ulaştı.

Aynı dönemde Pegasus'un yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 9,1 artışla 12 milyon 460 bin, dış hatlarda yüzde 22,7 artışla 7 milyon 880 bin olarak gerçekleşti.

Şirketin yolcu doluluk oranı da 9 aylık dönemde 6 puanlık artışla yüzde 84,3 oldu.

Pegasus, eylül ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 artırarak 2 milyon 640 bine çıkardı.

Eylül ayında yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 13,1, dış hatlarda yüzde 24,4 artan şirketin yolcu doluluk oranı da toplamda 7 puan yükselerek yüzde 87,5 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA