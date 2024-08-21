Pegasus’un Sabiha Gökçen-Sevilla seferleri başlıyor

Pegasus Hava Yolları, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Hava yolu şirketi, İspanya’nın en güzel şehirlerinden olan ve Endülüs bölgesinin kalbi olarak anılan Sevilla’ya sefer başlatıyor. Haftada 3 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’dan Sevilla’ya yapılacak uçuşların biletleri, açılışa özel olarak 21-22 Ağustos tarihleri arasında ilk 2 gün 39,99 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Sevilla Havalimanı’na salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10.10’da; Sevilla Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 15.10’da düzenlenecek.