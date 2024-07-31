Peker Holding insansız tarım robotlarıyla dünyaya açılıyor

Peker Holding, Slovenya'da üretimini gerçekleştirdiği insansız tarım robotlarıyla dünya pazarına açılmayı hedefliyor. 2025'te Avrupa pazarındaki etkinliğini arttırmayı hedefleyen firma, kıta genelinde 19 ülkede distribütörlük anlaşmaları da gerçekleştirdi.

İnsansız, yapay zeka destekli çalışan ve 40'ta 1 enerji tasarrufu sağlayan ürünlerle , meyve bahçelerinde, tarım alanlarında insansız, ekonomik bir çalışma imkanı sunduklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu üyesi Fatih Peker, "Yatırımcılarımız ve distribütörlerimiz açısından bu ürünleri sahada deneyimlemek onlar açısından ayrı bir tecrübe oluyor" ifadelerini kullandı.

Yakıt tasarrufu ve maliyet avantajı

Ürünlerinin çevreci olması dolayısıyla tarım sektöründe çalışanların maliyetlerini düşüreceğini, yakıt açısından da yüksek oranlı bir tasarruf sağladığını kaydeden Peker, iş gücü maliyetini de düşürdüklerini belirtti ve ekledi:

"Ürünler tarım döngüsünün tamamına hitap edecek şekilde tasarlandı. Bir traktör ya da herhangi bir tarım cihazı aldığınız zaman kendi faaliyetini yaptıktan sonra bunu stopta bekletmek durumundasınız. Ürünlerimizi ise bütün yıl boyunca tarım döngüsünde efektif olarak kullanabiliyorsunuz. Kayıpları minimuma indirdiğinden toplanan ürünün kalitesini arttıracak."