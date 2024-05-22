Peker Holding'in tarım robotu üretim fabrikası açıldı

Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya'nın ikili ticaret hacminin 2023'te 2.55 milyar dolar seviyesine geldiğini belirtti ve bu alanda daha çok ilerleme sağlanması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Slovenya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Direktörü Jernej Salecl ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fabrikanın ülkelerinde açılmasından gurur duyduklarını ve bunun Avrupa için parlak gelecek anlamına geldiğini vurguladı. Pek Automotive Üst Yöneticisi (CEO) Mikhail Kostkin de tarım robotu üretimi alanında dünya liderleri arasında yer aldıklarını dile getirerek, "Slovenya'yı bu alanda endüstri lideri olarak haritaya koyduğumuz için mutluyum." ifadesini kullandı.

Elektrikli insansız tarım aracının seri üretimine başladık

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, açılışı yapılan fabrikanın önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu ve Almanya, İspanya, Hollanda ve İngiltere'de projeler gerçekleştirdiklerini aktararak, günümüze dek 14 patent aldıklarını söyledi.

Fabrikanın yıllık kapasitesinin 1500 adet olacağını belirten Peker, "Bunlar tamamen insansız ve yapay zeka ile çalışıyor. 365 gün, 24 saat bir tarım döngüsündeki her şeyi yapabiliyor. Bunun dünya için en önemli farkı ve özelliği şu, 40 kat enerjide tasarruf sağlıyor. Klasik bir traktörün yılda 40 bin dolar mazot harcaması varsa, bunu bin dolara düşürüyor. Bunun patenti sadece bizde var, bizim geliştirdiğimiz bir ürün." dedi.

Ürün, benzerlerinden daha uygun fiyata satılacak

Çin'deki bir yarışmada ürettikleri ürünün birinci olduğunu belirten Peker, Avrupa'da 11 distribütörlük kurduklarını kaydetti. Peker, fabrikada seri üretime geçecek tarım robotunun muadillerinden daha düşük fiyatlara satılacağını aktararak, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları elektrikli insansız tarım aracının seri üretimine başladıklarını dile getirdi.

Törene, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Direktörü Tanja Permozer, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Koordinatörü Metka Urbas, Logatec Belediye Başkanı Berto Menard, Türkiye ve İtalya Tarım Bakanlığı heyeti ile Avrupa'nın önde gelen bankalarının genel müdürleri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.





