Penta Teknoloji 2022’de sektörün prestijli ödüllerini aldı

Penta Teknoloji; Adobe, Asus, Canon, HP, IBM, Intel, Logitech, Microsoft dâhil olmak üzere 40’ın üzerinde teknoloji markasının yanında 9 bin iş ortağı ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veriyor. Üretim, inşaat, medya ve oyun gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda pazar faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji, katma değerli hizmetleri ve pazarlama ve dağıtım çalışmaları sayesinde sektörün devleri tarafından verilen ödüllerde, bölgesinde öne çıkan firmalardan oldu.

Sektörün global markaları tarafından Penta Teknoloji’ye verilen ödüllerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “Teknoloji firmalarının ürünlerini kurumsal ve bireysel ölçekte son kullanıcıya ulaştıran Penta Teknoloji olarak, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Aldığımız ödüller sadece Türkiye’de değil, bölgesel olarak da öncü konumumuzu güçlendirdi. Penta Teknoloji olarak her zaman daha iyisi için çalışmaya ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”