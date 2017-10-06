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People Make The Brand, Borusan CEO'sunu ağırlıyor

Borusan CEO’su Agah Uğur, People Make The Brand Konferansı’nda, Borusan’daki kendi hikayesinden ve markanın gelecekteki yolculuğundan bahsedecek.

People Make The Brand, Borusan CEO'sunu ağırlıyor
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İşveren markası alanındaki gelişmelerin ve trendlerin yanı sıra yerli ve global pek çok işveren markasının stratejik yaklaşımlarının sunulduğu People Make The Brand Konferansı’nın bu yıl beşincisi düzenleniyor.

Sektörün geleceğini belirleyen Y kuşağı ile gerçekleşen 2017 Universum İdeal İşveren Araştırması’nın sonuçlarının da paylaşılacağı konferansta bu yıl konuşmacılar arasında 73 yıllık bir geçmişe sahip olan Borusan Grubu’nun CEO’su Agah Uğur yer alıyor.

Borusan’daki kendi hikayesinden markanın gelecek yolculuğuna kadar stratejisinin nasıl konumlandırıldığını ve uygulamalarını konuşmacılarla paylaşacak.

People Make The Brand Konferansı 24 Kasım’da Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleşecek.

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