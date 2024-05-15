PeP, 2024'ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PeP, 2024'ün ilk üç ayında, 2023'ün aynı dönemine göre, müşterilerinin uluslararası alandaki faaliyetlerinde ve küresel işlemlere katılımında önemli bir artış elde etti.

Şirket'in yurt dışı harcamalarına ve seyahatlerine odaklanan büyüme stratejilerinin artmasıyla birlikte, müşterilerinin yurt dışı POS harcamalarında yüzde 77'lik artış yaşandı.

PeP Sanal Kart kullanımında da önemli bir artış gözlendi. Kullanıcıların güvenli online alışverişe olan ilgisiyle birlikte PeP Troy Sanal Kart kullanımı yüzde 128 artarken, PeP Visa Sanal Kart'ta da yüzde 71 artış gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PeP Genel Müdürü Mehmet Sadioğlu, "İlk çeyrek sonuçlarımız, stratejimizle uyumlu bir şekilde PeP'in uluslararası düzeyde artan faaliyetlerini ve küresel işlemlere olan katılımını genişlettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sadioğlu, müşterilerinin yurt dışı harcamalarındaki artışın, küresel pazardaki varlıklarını ve değişen müşteri ihtiyaçlarına olan hızlı yanıtlarını teyit ettiğini belirtti.

Sadioğlu, kullanıcıların sanal kartları tercih etmelerinin dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azalttığını ve bu sayede PeP kullanıcılarının güvenli alışveriş deneyimi yaşadıklarını vurgulayarak, "PeP olarak, sanal kart kullanımını teşvik ederek müşterilerimizin online alışverişte daha güvenli işlem yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle siber saldırı riskinin yüksek olduğu günümüzde, sanal kartlar online alışverişlerde en güvenli ödeme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin büyüme yolculuğunu sürdürmek için ikinci ve üçüncü çeyrekleri de kapsayacak şekilde yurt dışı seyahatlerinde müşterilere sunduğu avantajları genişletmeye devam edeceklerinin altını çizen Sadioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"PeP Pegasus Kart kullanıcıları uçuş harcamalarından 'bolpuan' kazanmaya devam ediyor. Yeni başlattığımız yurt dışı ATM'lerden ücretsiz nakit çekme kampanyamız da yoğun talep görüyor. Stratejinin üçüncü ayağı olarak yurt dışı POS harcamalarında yüzde 5 nakit iade kampanyası da yakın zamanda başlayacak. PeP olarak, müşterilerimizin yurt dışı seyahatlerini en keyifli ve avantajlı şekilde gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu kampanyalarla PeP'lilere özel ayrıcalıklar sunarak, PeP'in sunduğu güvenli ve avantajlı ödeme çözümlerinin keyfini çıkarmalarını sağlayacağız."

PeP, Troy ve Visa logolu kartlarında sunduğu sanal kartlarla her çevrim içi alışveriş için tek kullanımlık bir kart numarası ve CVV oluşturarak, kart bilgilerinin çalınmasını ve kötüye kullanılmasını engelliyor.