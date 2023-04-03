PepsiCo Fabrikası enerji tüketimini yüzde 2.5 azalttı

PepsiCo Türkiye, uçtan uca sürdürülebilirlik stratejisi pep + (pep Pozitif) doğrultusunda, 2030 yılına kadar kendi operasyonlarındaki karbon emisyonunu %75 azaltma, 2040 yılında da net sıfır emisyona ulaşma hedefleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik yatırımlarını sürdüren PepsiCo Türkiye, enerji verimliliği için ürettiği projelerle de ödül almaya devam ediyor.

2040'da net sıfır emisyon hedefliyor

PepsiCo Türkiye Tarsus Fabrikası, bulunduğu bölgedeki yüksek sıcaklık ve fabrikadaki atık ısıdan yola çıkarak hayata geçirdiği “Yanma Havası İklimlendirme ile Eşanjör, Fırın, Kazan, Kojen Verimliliklerini Arttırma” projesi ile, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Sanayide Enerji Verimliliği Projeleri-2022” yarışmasında ‘enerji verimliliği’ kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülürken, aynı zamanda ‘Enerji Verimliliği Sertifikası’ almaya hak kazandı. PepsiCo Suadiye Fabrikası ise ‘Teşekkür’ plaketi aldı.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 593 projenin 295 bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirildiği “Sanayide Enerji Verimliliği Projeleri-2022” yarışmasında Tarsus fabrikası, Yanma Havası İklimlendirme projesi ile ikincilik ödülü ve Enerji Verimliliği Sertifikası’na layık görüldü.

Proje kapsamında Tarsus Fabrikası; elektrikte 123 MWh, doğalgazda 2043 MWh tasarruf sağlayarak fabrikanın toplam enerji tüketimi yüzde 2.5 oranında azaltıldı. Ön fizibilite çalışmalarından itibaren tüm süreçlerin imkanlar dahilinde iç kaynaklarla gerçekleştirilen söz konusu projenin Avrupa ve Asya PepsiCo şirketleri için de iyi uygulamalar kapsamında örnek teşkil etmesi bekleniyor.