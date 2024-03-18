PeraPole, 10 bin tedarikçiye ulaştı.

PeraPole'den yapılan açıklamaya göre, hem satın alma hem de teknoloji alanında deneyime sahip bir ekiple 2018'de kurulan ve Kovid-19 döneminde tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkları görerek bu alanda faaliyetlerini güçlendiren platform, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şirketlerin satın alma işlerini bütünüyle dijital ortama taşımak amacıyla hayata geçirilen platform, 'kurumların satın alırken kazanmasını sağlamak' misyonu ve 'alternatif ve esnek tedarik zincirleri oluşturma' hedefiyle faaliyetlerini yürütüyor.

Üye kurumların ürün ve hizmet üretiminde ihtiyaç duydukları malzeme, ham madde ve hizmetleri kolaylıkla temin etmelerini sağlayan platform, şirketlerin kazançlarını daha alımlarını yaparken garanti altına alıyor.

Yapay zeka teknolojilerini kullanan PeraPole, şirketlerin, bir otomobilden toplu iğneye kadar ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi dijital ortamda ve geleneksel satın alma süreçlerine göre çok daha kısa sürede, şeffaf yöntemlerle ve uygun fiyatlarla alma imkanı sunuyor.

Şirketleri ihtiyaç duyabilecekleri tüm üretici ve satıcılarla kolaylıkla bir araya getirmek için faaliyetlerini profesyonel bir ekiple sürdüren platform, tedarikçilerinin sayısının 10 bine ulaşmasını önemli bir kilometre taşı olarak görüyor.

Şirketlere doğru tedarikçiyi seçme imkanı sunuyor

PeraPole'ün ileri teknolojileri kullanan altyapısı, şirketlere, sayısı 10 bini bulan ve kısa sürede çok daha yüksek sayılara ulaşması beklenen tedarikçiler arasından doğru satıcıyı seçme imkanı sunuyor.

Şeffaf ve güvenilir bir e-satın alma deneyimi sonucunda uygun fiyatlı alımların yapılabildiği platform, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi sayesinde üretici ve tedarikçilerin ihtiyacı olan bilgiyi ihtiyaç duydukları anda üreterek hizmetlerine sunuyor. Verileri analiz edip işlerken, kullanıcılarına zaman ve para kazandırıyor.

Platform, üyelerinin talep, teklif ve sipariş süreçlerini hızlandırırken kolaylaştırıyor ve işlemleri optimize eden bir teknoloji altyapısı sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirmeye büyük önem veren PeraPole, bu kapsamda müşterileriyle düzenli olarak stratejik işbirliği toplantıları gerçekleştiriyor. Müşteri geri bildirimleri, platformun araştırma ve geliştirme sürecinin temelini oluşturuyor.

Müşterilerini sadece kullanıcı olarak değil, aynı zamanda geliştirme sürecinin bir parçası olarak gören platform, onlarla yakın bir işbirliği içerisinde çalışıyor. Böylece, mevcut satın alma ve tedarik zinciri yazılımlarındaki zayıflıkların dezavantajlarını aşmak için fırsatlar sunan platform, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde herhangi bir eğitime gerek duyulmadan isteyen herkes tarafından hemen kullanılmaya başlanabiliyor.

Yeni iş birliklerinin kısa sürede açıklanması bekleniyor

Şirketlere sunduğu avantajlar sayesinde büyük işletmelerin de dikkatini çeken PeraPole, yaptığı görüşmelerin somut çıktılarını almaya başladı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve binlerce şubesi bulunan bir market zincirinin tüm tedariklerini platform üzerinden yapması için anlaşma sağlayan PeraPole, bu işbirliğine ilişkin detayları kısa sürede açıklayacak.

Şirket ile sektörel sivil toplum kuruluşları arasındaki stratejik işbirliği görüşmelerinde de son aşamalara gelindi. Bu konuya ilişkin detayların da gelecek aydan itibaren açıklanması bekleniyor.