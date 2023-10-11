Pet sektörü, globalden daha fazla pay almayı hedefliyor

Sektörün son 5 yılda yüzde 150 büyüdüğünü kaydeden Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, "2012'den bugüne yaptığımız analizler, yurt dışı pazarlarına yapılan ticaretin 400 kat artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

PETZOO Eurasia Fuarı'nın bu büyümedeki rolünün yüzde 50'ye yakın olduğunu tahmin ediyoruz. 250 milyar dolarlık bir evcil hayvan ürünleri pazarını düşündüğümüzde, bu fuar, sektördeki yeniliklerin, trendlerin ve önemli gelişmelerin sergilendiği en önemli platformlardan biri haline geldi’’ dedi.

Fuarlarının bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul Expo Center’da düzenleneceğini ileten Çetin, geçen yıl 54 ülkeden ziyaretçi ağırladık ve bu yıl bu sayının daha da artacağını öngördüklerini aktardı. Çetin, ‘’Bu yıl katılımcı profilinde mama, aksesuar ve bakım ürünleri ile kedi kumu, tuvalet, taşıma ve yaşam alanları konusunda üretici ve ithalatçı firmalar yer alıyor’’ diye konuştu.

Sektörün ihracatı 250 milyon dolar

Türkiye evcil hayvan ürünleri sektörü son yıllarda ihracata yönelik bir strateji izlediğini belirten Selçuk Çetin, bu strateji sayesinde sektörlerinin yabancı pazarlarda daha fazla yer edinmeye başladığını iletti. Yurtiçi pazar büyüklüğünün tüketici rakamlarına göre 1 milyar dolara yaklaştığını ve bunun 250 milyon dolarını ihracat oluşturduğunu açıklayan Çetin, "İhracatımızı bu yıl 400 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.