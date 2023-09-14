Petkim'e yeni genel müdür ataması yapıldı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı ve Petkim Genel Müdürlüğü görevini vekaleten SOCAR Türkiye Strateji Başkanı Kanan Mirzayev üstlendi.

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı ve Petkim Genel Müdürlüğü’nü başarıyla yürüten Anar Mammadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 28 Temmuz tarihinde SOCAR Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı ve Petkim Genel Müdürü görevine 13 Eylül tarihi itibarıyla vekaleten atanan Kanan Mirzayev, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Finans eğitimi aldıktan sonra İngiltere’de Aston Üniversitesi Endüstriyel İşletmeler Yönetim bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca, İngiltere'de eğitimine devam ederek Chartered Management Institute (CMI) tarafından verilen Üst Düzey Yönetici diplomasını aldı ve 2019-2020 yıllarında Harvard Business School'daki liderlik gelişimi programı mezuniyeti dahil olmak üzere, uluslararası eğitim ve deneyimleriyle kariyerine değerli katkılarda bulundu. Kariyerine 2004 yılında SOCAR'ın grup şirketlerinde ve çeşitli uluslararası projelerinde başlayan Mirzayev, işletme, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, iş mükemmelliği gibi farklı alanlarda çeşitli roller üstlendi. Daha sonra sırasıyla, SOCAR Energy Yunanistan'da Kıdemli İş Analisti ve CEO vekili, Petkim'de Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'nde İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü. Mirzayev, 2020 yılı Ekim ayından bu yana SOCAR Türkiye Strateji Başkanı olarak görev alıyordu.