Petkim'in eli STAR ile güçlenecek

02 Ocak 2018

Petkim'in geçen yılki faaliyetleri ve gelecek dönem planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2017'nin üçüncü çeyreğinde net karın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarak 372 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarının da yüzde 145 artışla 424 milyon liraya ulaştığını belirten Mammadov, üçüncü çeyrekte yüzde 96 üretim kapasitesini yakalamalarının ardından net satışlarının 1,8 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

"İhracat hedefi aşıldı"

Mammadov, önceki yılın tamamında gerçekleştirdikleri ihracatı 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla aştıklarını dile getirerek, "Söz konusu dönemde ihracatımız yüzde 66 artışla 544 milyon dolar oldu. Naftanın işlendiği etilen ve aromatikler fabrikaları oldukça yüksek kapasiteli çalıştıkları için Petkim'in diğer fabrikalarının da bu durumdan olumlu etkileneceğini ve pozitif yansımasının yıllık rakamlara olumlu yansıyacağını düşünüyorum." dedi.

Bu çerçevede 2018'deki en önemli hedeflerinin elde ettikleri olumlu sonuçları korumak olacağını vurgulayan Mammadov, şöyle konuştu:

"Zira 2018, piyasa açısından 2017'den biraz daha riski yüksek bir yıl olacak gibi görünüyor. Piyasada petrokimya ürünleri fiyatlarında dalgalanmalar bekleniyor. Bu piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız olmak, Petkim'i risklerden koruyacaktır. 2018 yılında SOCAR Türkiye iştiraki olan STAR Rafineri'nin devreye girecek olması bu açıdan bizim için çok önemli. STAR Rafineri son derece stratejik bir tesis. Bugün temel ham maddemiz olan nafta ihtiyacımız, yıllık yaklaşık 2 milyon ton. Bu denli yüklü miktarda ham madde ihtiyacı pek çok değişkenden etkilenme riskini de beraberinde getiriyor ancak STAR Rafineri devreye alındıktan sonra Petkim'in yüzde 100 ham madde ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. STAR Rafineri ortak altyapı ve hizmet kullanımı gibi farklı avantajlar da sağlayacak. Tüm bunların etkisiyle 2018 bizim için önü açık bir yıl olacak."

"500 milyon dolar STAR'dan hisse alımı için"

Mammadov, STAR rafineri sayesinde Petkim'in girdi maliyetlerinde önemli bir tasarruf elde ederken, verimliliği daha çok artırma fırsatı bulacaklarını aktardı.

Aynı zamanda STAR Rafineri ile Petkim arasında yapılacak entegrasyon çalışmalarıyla sayısız sinerji fırsatları yaratılacağını ve bu sayede her iki şirketin karlılığının da pozitif etkileneceğini anlatan Mammadov, "Peş peşe açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar Petkim'e olan güveni ve yatırımcı ilgisini artırarak bizlere yurt dışında yüksek tutarlı ve uzun vadeli tahvil ihracı gerçekleştirme fırsatı sunuyor." dedi.

Mammadov, STAR Rafineri'den hisse alımının uzun vadeli ilişkileri açısından önemli fayda sağlayacağını belirterek, "STAR Rafineri yönetiminde Petkim'in temsil edilmesini istiyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık tahvil ihracımızın hedefinde bu yatırım planı yer alıyor." diye konuştu.

Hedef dijital petrokimya şirketi olmak

Petkim'in son dönem yatırım planlarının içinde dijitalleşmenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Mammadov, mevcut rekabet ortamında dijitalleşme alanındaki gelişmelere ayak uyduramayan şirketlerin rekabette geri kalacağını ifade etti.

Mammadov, Petkim bünyesinde dijitalleşme ve yeni teknolojilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonu açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanda oluşturacağımız ekiple, dijitalleşme alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşme ve ileri teknolojileri Petkim'in geneline yayarak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu dönüşümün bize çeviklik, hızlı ve proaktif karar verme, katma değerli ve verimli işlere daha fazla odaklanma fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Bu konuda atacağımız kararlı adımlarda bütçe kısıtları söz konusu olmayacaktır, hak ettiği payı ayırdığımızı söyleyebilirim. Hedefimiz Petkim'i Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en dijital petrokimya şirketi haline getirmek."

Kaynak: AA