Petrol Ofisi madeni yağlarda liderliğini sürdürdü

29 Ocak 2019

Petrol Ofisi'nin yaklaşık 90 bin tonluk iç pazar satışı ile yüzde 24,7’lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2018'de de liderliğini sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi 'nin 2018'de yüzde 24,7’lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini 2010’dan bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

Petrol Ofisi'nin toplam madeni yağ üretiminin 112 bin tonu aştığı kaydedilen açıklamada, şirketin Güney Amerika’dan Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 35 ülkeye 10 bin tonun üzerine madeni yağ ihracatı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin Türkiye akaryakıt pazarındaki liderliğini madeni yağ ve kimyasallar pazarında da sürdürdüğünü vurguladı.

Petrol Ofisi'nin güçülü altyapısı ve örnek faaliyetleriyle Türkiye’ye katkı sağladığını ifade eden Şiper, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi Madeni Yağlar, hem üretim hem de geliştirme süreçlerinde ileri teknolojinin kullanıldığı 350’yi aşkın farklı ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin bu alandaki hemen hemen tüm ihtiyaçlarına ideal çözümler sunuyor. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli ürünleri ile başta otomotiv, makina olmak üzere tüm sektörlere önemli katkı sağlıyor, gelişimlerini destekliyor. Türkiye’nin en büyük üç özel sektör şirketi arasında yer alan, akaryakıt sektörünün geleneksel lideri ve öncüsü konumundaki Petrol Ofisi’nin madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini 2010 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürmesi bizler için gurur verici."

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu de Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliklerini aralıksız 9 yıl sürdürmelerinin altında ileri teknoloji ve yaygın satış ağı olduğunu vurguladı.

Kocaeli’deki fabrikalarının yıllık 140 bin ton üretim ve 65 bin ton depolama kapasiteleriyle alanında Türkiye'deki en önemli ve en modern tesislerden biri olduğunu kaydeden Gürsu, " Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM ile çok önemli bir Ar-Ge ve teknoloji gücün en ideal şekilde kullanıyoruz. Merkezimizde, 84’ü Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmak üzere, ulusal ve uluslararası metotlarla toplam 155 farklı test yapılabiliyor. Madeni yağ alanında uluslararası arenanın en gelişmiş teknoloji merkezlerinden biri konumundaki POTEM’de yılda ortalama 150 bin adet test gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.