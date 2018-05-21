Petroyağ'da 25. yıl hedefi 40 ülkeye ihracat yapmak

21 Mayıs 2018

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Endüstriyel yağ sektöründe faaliyet gösteren Petroyağ, Türkiye pazarının yüzde 22’sine hakim... 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan şirket 33 ülkeye 50’nin üzerinde ürünle ihracat gerçekleştiriyor. Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir, Fas, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Lübnan ve Mısır’ın ihracat yaptıkları başlıca ülkeler olduğunu kaydeden Petroyağ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, ülke sayısını 40’a çıkarıp, satışın yüzde 30’u kadar da ihracat yapmak istediklerini ifade etti. Soysal, 14 ülkede ise distribütörlükleri olduğu bilgisini verdi.

Ürün gamı çok zengin

Ana ürün gamında yer alan alüminyum hadde yağları, beyaz yağlar, özel endüstriyel uygulamalar için yağlar, trafo yağları, sentetik kompresör yağları, proses yağları, metal işleme yağları, ısı transfer yağları ve gıdaya uyumlu yağların ihraç ürünleri olduğu bilgisini veren Soysal, “İhracat için şu anda Doğu Avrupa ve Güney Amerika pazarına odaklandık. Özellikle de Romanya, Sırbistan ve Brezilyadaki alüminyum üreticileri ile görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Türk sanayisinin hemen her sektöründe lider firmalar ile çalıştıklarını belirten Soysal şöyle devam etti: “Müşterilerimize iki şekilde hizmet veriyoruz. İlk olarak dünyanın en büyük endüstriyel yağ firmalarının ürünlerini tedarik ediyoruz. İkinci olarak ise ihtiyaç sahibi müşterilerimize özel olarak kendi yağımızı üretiyoruz. Kimyadan kozmetiğe, plastikten enerjiye, gıdadan inşaata 10’dan fazla sektörde bizim ürünlerimiz var. Yağlar ve yağlayıcılara bu endüstri olduğu sürece ihtiyaç duyulacak ve kullanım alanlarımız da artacak. Gelecek dönemde mevcut kapasiteyi korurken kardeş şirketimiz olan Oleo kimyasallar alanındaki ProilOleo ile de bitkisel yağlayıcılar ve kimyasallar alanında da yeniliklere öncülük edeceğiz."

İnovatif ürün peşinde

Geçen yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan araştırma ve geliştirme desteği ile endüstriyel yağlar alanında, 1.7 milyon liralık yatırım ve yüzde 100 yerli sermaye ile Türkiye’nin 333. Ar-Ge merkezini kurduklarını ifade eden Soysal, Ar-Ge merkezinde inovatif ürünler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Soysal, Türkiye'de üretimi olmadığı için ithal edilen kimyasal ara hammaddeleri, daha düşük maliyetle üreteceklerini ifade ederek , hem sanayicileri gümrük mevzuatları ile uğraşmaktan kurtaracaklarını, hem de döviz kaybını önleyeceklerini belirtti. Soysal, Şirketin kurulduğu ilk günden bu yana sanayicilerin ihtiyaçlarına yoğunlaşarak endüstriyel uygulamalar için özel yağlar üretip, niş alanlarda Türk sanayicisine hizmet ettiklerini ifade etti.

Esma Sultan'da kutlama

Şirketin 25.yıl kutlaması İstanbul Ortaköy'de 'Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı. Kutlamaya kimya ve madeni yağ sektörünün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Şirket hakkında bilgi veren Soysal 2010 yılında ihracat yaptıkları ülke sayısını 16’ya çıkardıklarını, ardından Avrupa Madeni Yağ Sektörü Birliği’ne üye olduklarını hatırlatarak "İstanbul Sanayi Odası’nın İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 885. sıraya yerleşmiş durumdaydık. Ardından sıralamada daha yukarılara tırmanmaya devam ettik . 2014 yılında 15 milyon euro yatırımla Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) 55 bin ton kapasiteli tesis yatırımı ile yeni fabrikamıza taşındık ve faaliyetlerimize buradan devam etmekteyiz" dedi.