Pilotluğu bırakıp havalimanında müteahhit oldu

05 Ocak 2018

Leyla İLHAN

Hepisinin ailesinin inşaat işi var. Ancak ikinci kuşak genç yöneticiler bu firmalarının dışında yeni bir oluşuma imza attılar.

Lens Yapı adıyla kurulan şirket, Aydınoğlu Grup, Renium Yapı, Egal İnşaat, Mah İnşaat’ın ortaklığıyla hayat buldu. Şirketin kurucuları arasında yer alan Mert Kutlu da pilotluk eğitimi alıp pilotluk yaptıktan sonra bu işe girenlerden. Türk Hava Yolları’nda 5 yıl çalıştıktan sonra aile işi olan müteahhitliğe geri döndüğünü aktaran Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, yeni şirketlerinin ilk projesinin ise İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı’na 500 metre mesafede olan Lens İstanbul olduğunu söyledi.

İkinci etap ocakta satışa çıkıyor

Lens Yapı, Kurtköy’de 5 blokta 1162 daireli Lens İstanbul adıyla proje yapıyor. Projenin yapıldığı arazinin yüzde 11’ni satın aldıklarını geri kalanını ise kat karşılığı yaptıklarını aktaran Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, “30 bin metrekare alana yayılan 85 adet çarşısı olan bir proje. Kaba inşaatı bitti. 2018’in Eylül ayında teslim edilecek. Yüzde 50’sini sattık” dedi. Lens İstanbul’un toplu taşıma noktalarına yakınlığıyla dikkat çektiğini ifade eden Kutlu, havalimanına 500 metre mesafede yer alan projelerinin metroya ise 50 metre mesafede olduğunu söyledi. Kutlu, projeden bekledikleri cironun ise 2.5 milyar lira olduğunu kaydetti.

Kutlu, ayrıca projenin önünde bir otobüs durağı olduğunu da belirtti. Bölgeye çok fazla talebin olması nedeniyle projenin karşısındaki arsayı da 75 milyon dolara satın aldıklarını ifade eden Kutlu, “Orada ise 1200 daire ve 50 bin metrekaresi olan bir proje yapacağız. Lens’in ikinci etabı olan bu projeyi ise ocak ayında satışa çıkaracağız” dedi.

Böylece bölgeye toplam 2500 konut, 80 bin metrekare çarşı yapacaklarını kaydeden Mert- Kutlu, çarşıda kiralamalara başladıklarını söyledi. Lens İstanbul’un ilk etabında ağırlıkla 1+1 dairelere yer verdiklerini ifade eden Mert Kutlu, “İkinci etapta ise oturumcuya yönelik dairelere ağırlık vereceğiz. Bu etapta 1+1’leri sadece bir blokta tutacağız” diye konuştu.

"Gurbetçiye ve Anadolu'ya satıyoruz"

Teknokent ve havalimanına yakın oldukları için hostes ve mühendislere çok fazla satış yaptıklarını aktaran Mert Kutlu, havalimanına verdikleri ilan sayesinde gurbetçilere ve Anadolu’ya çok fazla satış yaptıklarını belirtti. Euronun yükselmesinin de gubetçiler için avantaj yarattığını kaydeden Kutlu, “80 bin euroya Almanya’dan daire alamazken, Türkiye’den güzel bir daire alabiliyorlar” dedi. Küçükyalı’da 250 daireli Rota Aydınoğlu adıyla yaptıkları bir başka projeleri olduğunu belirten Kutlu şöyle konuştu: “Burada 219 bin TL’ye daire satıyoruz. Küçük dairelerin yer aldığı bu projede fiyatlar uygun olunca bu projede dehızlı satış yapıyoruz.Her gün iki üç daire satıyoruz.” 1 milyonun üzerinde dairelerde ise satışın çok az olduğunu aktaran Kutlu, şirket olarak hedefl erinin 750 bin TL altında daireler yapmak olduğunu söyledi.

"Basın Ekspres'e göre avantajlı"

Havalimanına çok yakın olduğu için Kurtköy’ü tercih ettiklerini aktaran Kutlu, “Basın Ekspres’e göre bölgemiz daha avantajlı. Çünkü burada fiyatlar henüz doygunluğa ulaşmadı. 327 bin liraya 1+1 daire satabiliyoruz. 492 bin TL’ye ise 2+1 daire satıyoruz. Fiyatlar böyle olunca peynir ekmek gibi satabiliyoruz” açıklamasını yaptı. Kurtköy Yenişehir bölgesinde Osmanlı Bulvarı hattında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen karşısında, metro durağının tam üzerinde yer alan geniş peyzajıyla dikkat çeken Lens İstanbul’da, yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, 3 katlı kapalı otopark, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları da yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dublekslerin yer aldığı Lens İstanbul’da aynı zamanda yüzde 5 peşinat, 72 ay vade farksız ödeme planı da sunuluyor.