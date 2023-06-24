Pınar Su’dan 30 ülkeye 40 bin tonluk ihracat

Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Koral Kalpaklıoğlu, Yerli üretimin en başarılı örneklerinden biri olarak “Pınar” ve “Pınar Yaşam Pınarım” markalarıyla 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalpaklıoğlu, “Küresel gelişmeleri ve müşteri ihtiyaçlarını yakından takip ederek ihracat stratejilerini geliştiriyor; uluslararası pazarlarda aktif olarak yer alıyoruz.

Türkiye’nin lideri hracatçı su firmalarından biri olarak 2022 yılında, Türkiye’den yapılan toplam su ihracatının yüzde 10,3’ünü Pınar Su ve İçecek olarak tek başımıza gerçekleştirdik. İhracat yaptığımız ülke sayısını 30’a yükselttik. Toplam 40 bin tonluk ihracattan 5,5 milyon dolar gelir elde ettik” dedi.