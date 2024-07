Pirelli ve Porsche ortak çalışmasının ürünü: P Zero Corsa

Takip Et

Pirelli, PORSCHE 911 modelinin ekipmanı olarak P Zero Trofeo RS ve P Zero Trofeo R adında iki yeni P Zero Corsa lastik geliştirdi. Bu yeni lastiklerin tümü yolda ve pistte güvenli ve keyifli bir sürüş sağlamak amacıyla tasarlandı.

Pirelli yelpazesinin ürünü olan P Zero Trofeo RS, bir süre önce 911 GT3RS üzerinde çeşitli lastikleri karşılaştıran Alman Auto Bild Sportscars dergisi tarafından yollarda da kullanılabilecek en iyi yarı 'slick' pist lastiği olarak değerlendirildi.

Yarış otomobiline yakın performans

Porsche 911 GT3 RS, lastik geliştirme açısından pek çok teknik zorluğun aşılmasını gerektirdi. Lastiklerin, aracın yoldaki özelliklerini iyileştirirken Porsche 911 GT3 RS’nin ekstrem aerodinamiği ve hafifliği sayesinde bir yarış otomobiline yakın performans sergilemesi bekleniyordu. Önde 275/35R20, arkada 335/30R21 ebatlı iki yeni Pirelli lastik oldukça zıt görünen bu talepleri karşıladı. P Zero Trofeo RS, pistte yüksek performans elde etmek için tasarlanmış yarı slick bir lastik; P Zero Corsa ise daha yol odaklı bir lastik olarak öne çıkıyor.

Anında kavrama sağlayan hızlı ısınma kabiliyeti

Porsche 911 GT3 RS için sunulan P Zero Trofeo RS, Pirelli'nin dünyanın en önemli motor sporları etkinliklerindeki deneyiminden yararlanılarak geliştirilen P Zero Trofeo R'den daha da geniş bir çalışma aralığına sahip. Yeni lastik anında kavrama sağlayan hızlı ısınma kabiliyeti sayesinde sürücülerin ilk turdan itibaren pistte sınırları zorlayabilmesini mümkün kılıyor.

Lastik ayrıca aşınma oranının azaltılması nedeniyle en zor sürüş seanslarında bile strese dayanabiliyor. Bu performans büyük aerodinamik yükler altında bile destek sunan takviyeli iç yapı, sanal simülasyonlarla optimize edilen sırt deseni ve asfalt ralli hamurundan türetilen malzemeler sayesinde sağlanıyor. P Zero Trofeo RS kuru zemindeki performansının yanı sıra ıslak zeminde de güvenli sürüş sunuyor.