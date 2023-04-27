'Piyasayı doyurabilmek için 8 Petkim daha gerekli'

Mehtap HALICI

Yılda 11 milyon ton ham petrol işleyerek, rafinaj ürün üreten Star Rafineri’nin çatı kuruluşu SOCAR, 2008’de Petkim özelleştirmesiyle 2 milyar dolarla faaliyete başladığı Türkiye’ye, son 15 yılda 18 milyar dolar yatırım yaptı.

SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’da yer alan üretim tesislerine yönelik saha ziyaretinde, şirketin Türkiye’deki yatırımları, faaliyetleri ve gelecek planları anlatıldı. SOCAR’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların oldukça büyük olduğunu ifade eden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Bugünkü değerle hesaplarsak bu yatırım 18 milyar dolar değil, 36 milyar dolar olacaktı” dedi.

Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladıklarının altını çizen Mammadov, “Pazar her yıl yüzde 3-4 oranında büyüyor. STAR Rafineri, Türkiye'nin dizel ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyor. Ancak bu yeterli değil. Çünkü bu piyasanın ihtiyacını karşılamak, piyasayı doyurmak için 8 Petkim kurulması gerekiyor” diye konuştu.

“58 yıllık tarihinin net kâr rekoru kırıldı”

Petkim’in 2022 yılı sonunda 6,5 milyar TL ile 58 yıllık tarihinin net kar rekorunu kırdığını belirten Anar Mammadov, Türkiye’de yüzde 12’lik bir pazar payına sahip olduklarını vurguladı. Mammadov, sözlerini şöyle sürdürdü: “2022 yılı toplamında satışlarımızı 2021 yılına göre yüzde 70 artırarak 50 milyar TL’ye yükselttik. Nakit varlıklarımız da 13 milyar TL ye çıktı. Kârımız yüzde 20 arttı. 78 ülkeye 899 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu başarının temelinde insan kaynağı yer alıyor. Çünkü 5 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bizim temel piyasamız Türkiye’dir.”

Petkim'e 1,6 milyar dolar yatırım

Türkiye ekonomisi ve sanayisi için stratejik öneme sahip dev bir üretim gücü olan ve neredeyse bütün sektörlere dokunan Petkim’de, 15 üretim, 6 destekleyici tesisle 58 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimimizle yıllık ortalama 3,6 milyon ton brüt üretim kapasitesiyle 60’a yakın türde petrokimya ürünü ürettiklerini belirten Mamadov, “Petkim’e 2008 yılından bu yana dijitalleşme ve inovasyon başta olmak üzere birçok alanda 1,6 milyar dolar tutarında önemli yatırımlar yaptık. Hammadde sürekliliği ve sinerjilerin etkisi ile SOCAR’ın Türkiye ve dünya pazarlarındaki rekabetçi gücünü maksimize etti” diye konuştu.

“Savaş nedeniyle hammadde alımından etkilenmedik”

SOCAR Türkiye’nin CEO’su (Vekaleten) Elchin Ibadov, RusyaUkrayna arasındaki savaşın enerji sektörüne yönelik etkilerini değerlendirdi. Ibadov, savaşın direkt olarak hammadde girdilerine etkisi olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Bu hiç kimsenin istemediği bir durum ancak savaşın da kendi ekonomisi var. SOCAR Türkiye olarak biz hammadde alımında herhangi bir şekilde etkilenmedik. Savaştan dolayı faizlerin yükselmesi, enflasyonist baskı bütün dünyada mevcut. Aslında son dönemde global bir fenomen oluştu. Çünkü herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz.”