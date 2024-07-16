Plaka güncelleme hizmeti e-Devlet üzerinden yapılabilecek

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı'nda 'PTTBank', 'e-Apostil', 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)', 'Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)', 'Filateli, Kişisel Pul', 'PTT Kargo', 'Hızlı Geçiş Sistemi (HGS') ve 'Telgraf' gibi birçok hizmet yer alıyor. Temmuz itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı da sağlandı.

PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısı'ndan on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor.

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.