Pluxee Türkiye'de üst düzey atama

2022-2024 arasında Oracle'da ECEMEA ve BENELUX bölgelerinden sorumlu olarak görev yapan Ersoy Bayraktar, Pluxee Türkiye'de yeniden Üye Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve devam edecek.

Bayraktar, 1999'da Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra kariyerine NCR'de başladı. Bayraktar, ilerleyen dönemlerde Koç.net'te büyük müşterilerden sorumlu satış yöneticisi olarak çalıştı.

2007-2021 arasında Oracle'da satış ve pazarlama alanında Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan yöneticilik görevlerinden sonra çalışma hayatına Sodexo Türkiye'de Üye Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak devam etti.