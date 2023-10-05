Polisan Holding karbon emisyonunu 11 yılda %46 azalttı

Polisan Holding, 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Rapora göre karbon emisyon yoğunluğunu 2012 yılından bu yana yüzde 46 azaltan grup, boya şirketlerinin emisyon yoğunluğunu ise 2019’a kıyasla yüzde 38,4 oranında azalttı.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada “Şirketimiz son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz Kaizen çalışmalarıyla 2.7 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı. Bu sayede yaklaşık 1.238 tCO2 emisyon salınımını engelledik.

2022 yılında elektrik tüketiminin yüzde 60’ı (16.674.985 kWh) yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.” denildi. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, “Polisan Holding olarak, 2015'DEN BERİayınladığımız raporlarımızla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz.

Dünya, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve iklim uyumu konusunda daha etkin bir şekilde iş birliği yapmaya başlamadığı takdirde, önümüzdeki 10 yıl boyunca sürekli küresel ısınmanın ve ekolojik bozulmanın devam edeceği aşikar. küresel risklere karşı önlem almamız, dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız, risk ve fırsatlarımızı yönetmemiz çok önemli” dedi.