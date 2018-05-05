Polisan Holding'de satış süreci

05 Mayıs 2018

Kerim ÜLKER

Polisan Boya'nın yüzde 50'sini 2016’da 113,5 milyon dolar karşılığında dünyanın ilk 10 boya üreticisinden biri olan Japon devi Kansai Paint’e satan Polisan Holding’de bir hisse satışı daha gerçekleşiyor.

Polisan’dan yapılan açıklamada hissedarlar paylarının bazılarını şirket hisselerinin likiditesini artırmak ve şirketin yatırımcı temelini genişletmek üzere çeşitli uluslararası ve yerli nitelikli yatırımcılara satmak niyetinde olduklarını beyan etti.

Polisan’dan yapılan açıklamada Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Raiffeisen Centrobank AG ile anlaşıldı ve bu iki kurum yetkili kılındı.

Peki kimler hisse satıyor?

Şirketin kurucusu olan Bitlis ailesi üyeleri dikkat çekiyor. Bu isimler arasında Ahmet Faik Bitlis, Ayşe Melike Bitlis Bush, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Mehmet Emin Bitlis, Selahattin Bitlis, Alaattin Bitlis ile birlikte Fatma Nilgün Kasrat, Serdar Demirel, CEO koltuğunda oturan Erol Mizrahi, Poliport genel Müdürü Ali Fırat Yemeniciler, Şark Mensucat Fabrikası A.Ş. ile birlikte bir dönem turizm bakanlığı görevi de yapan AK Parti kurucularından Güldal Akşit de var.

Polisan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Uygun piyasa koşulları göze alındığında, Şirketin borsada işlem gören hisse oranı Şirket hisselerinin yüzde O’dan yüzde 25'ine kadar ciddi bir ölçüde artabilecektir. Satış ve tanıtım süreci yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olup hiçbir ülkede halka arz gerçekleşmeyecektir. Konu ile ilgili gelişmeler, gerçekleştikleri tarihleri takiben kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”