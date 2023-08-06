Polisan Holding'den altı ayda 104 milyon lira kâr

Kimya, boya ve liman işletmeciliği yatırımları bulunan Polisan Holding, 2023 yılının ikinci çeyreğine ait konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre Polisan Holding’in konsolide gelirleri yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2 milyar 172 milyon 395 bin TL'ye yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında şirketin net kârı ise 103 milyon 937 bin 265 TL oldu.

Daralma ihracatı etkiledi

Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu üyesi Cantekin Dinçerler, pandemi sonrası hissedilen yüksek enflasyonla küresel ölçekte verilen mücadele resesyon risklerinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Rusya Ukrayna savaşının ise bu etkileri başta Avrupa olmak üzere bölgesel olarak daha da şiddetlendirdiğine dikkat çeken Dinçerler şöyle devam etti:

“2022’nin üçüncü çeyreğinden itibaren süregelen talepteki daralmanın etkileri ülke olarak ihracatımızı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Bununla birlikte şubat ayında gerçekleşen ve 'Yüzyılın Afeti' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra seçim atmosferi de ekonomide yatırım ve harcamaların ertelenmesine yol açtı.

Polisan Holding olarak biz de dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ederek, stratejilerimize entegre ediyoruz. Enflasyon ve kur baskısıyla artan operasyonel maliyetlerimizi, bir yandan gelirimizi artırarak, bir yandan operasyonel verimliliklere odaklanarak telafi etmek üzere önlemlerimizi alıyoruz.

Kimya sektörü için resesyon riski

Resesyon risklerinin arttığı ve kur ataklarının yaşandığı bir dönemde ivmemizi yukarı kaydırdık. Ancak kimya sektörü Avrupa’daki resesyon riskinden etkilenmeye devam ediyor. Yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi yılın geri kalanında daha yukarı çekecek önlemlerimizi aldık.”

Döviz kurları ve resesyon etkisi

İkinci çeyrekte birinci çeyreğe göre gelirlerini artırdıklarını söyleyen Dinçerler, şöyle devam etti: “Polisan Kimya’nın ilk altı aylık finansal performansı; enflasyonun döviz kurlarındaki artıştan yüksek seyretmesi ve Avrupa’daki resesyonun etkisiyle düşen satış fiyatları ve ihracat hacmi nedeniyle önceki yıla göre düşüş sergiledi.

İkinci çeyrekte aldığımız aksiyonların etkilerini yılın geri kalan döneminde görmeyi hedefliyoruz. Polisan Yapıkim, hem iç talebin güçlü olması hem de kentsel dönüşümün hızlanmasıyla satış gelirlerini ve kârlılığını artırmaya devam etmektedir. Liman operasyonumuzla Poliport; Mayıs ayında ikinci tank çiftliği revizyon yatırımını tamamladı.

Limanlarında yeni dönem

Liman operasyonumuzda ikinci çeyrekte çok başarılı bir performans sergiledik ve hem elleçlediğimiz ürün miktarını hem de gelirlerimizi önemli seviyede artırmayı başardık. Port tarafında yüksek gelirli niş ürün depolamasına yönelik yatırımlarımıza başlıyoruz, bu sayede ikinci çeyrekte yakaladığımız ivmenin önümüzdeki iki çeyrekte de artarak devam etmesini bekliyoruz."

Dinçerler, ikinci çeyrekte elde ettikleri yukarı yönlü ivmenin, üçüncü ve dördüncü çeyrekte de sürmesi yönünde öngörülerinin olduğunu kaydetti.