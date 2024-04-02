Polisan Holding'den (POLHO) 2023'te 748 milyon TL net kâr

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre Polisan Holding; 2023'te 5 milyar 604 milyon TL konsolide gelir kaydederken, 1 milyar TL FAVÖK elde etti. Polisan Holding’in net dönem karı ise 748 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul ve vergiler kötü etkilemiş

Polisan Holding CEO’su Cantekin Dinçerler, 2023 yılı finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2022’ye göre değer artışlarındaki değişim ile vergi düzenlemelerinde meydana gelen önemli değişiklikler bir önceki yıla göre karımızı düşürdü. 2023 yılı olumsuz koşullarda başlamasına rağmen yılın ikinci yarısında elde ettiğimiz performansla, Brüt Kar marjımızı yüzde 17’den yüzde 21’e, FAVÖK marjımızı ise yüzde 16’dan yüzde 18’e yükselttik.”

'Yeni yatırımlarla ivme artaracak sürecek'

Yeni yönetimin Polisan Holding’in sahip olduğu çeşitlendirilmiş iş kollarında karlılığa odaklandığını söyleyen Dinçerler, “Zor bir yılı geride bıraktık ancak yılın toplam FAVÖK’ünün yaklaşık yüzde 70’ini ürettiğimiz yılın ikinci yarısında, ana faaliyet kollarımızda elde ettiğimiz performans, stratejimizin karşılık bulduğunu gösteriyor. Biz Türkiye’nin ve içinde bulunduğumuz sektörlerin geleceğine güveniyor, yatırımlarımıza bu inançla yön veriyoruz. 2023’ün ikinci yarısında yakaladığımız ivmeyi 2024’te tamamlanacak yatırımlarımızla birlikte artırarak devam ettireceğiz” dedi.