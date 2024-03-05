Prefabrik ev pazarı büyüme ivmesini artırdı

Prefabrik ev trendinin giderek yaygınlaşması, pazarın büyümesini de tetikliyor. Mordor Intellegent’ın verilerine göre, prefabrik ev sektörünün 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tüm dünyada vites büyüten prefabrik evler, hem hızlı inşa edilebilir hem de ekonomik bir çözüm olmasıyla Türkiye’de de sıkça tercih ediliyor. Prefabrik ve çelik konstrüksiyon ev üreticisi İdealmod Yönetim Kurulu Başkanı Emre Metin de konuya dair, ”Prefabrike çözümler hem zaman hem de maliyetten büyük tasarruf avantajı sunuyor. Bunlar, birey ve şirketlerin bu çözüme yönelmesinin başlıca sebepleri arasında bulunuyor" diyerek sektör hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

“Artan inşaat maliyetleri bu çözümü daha cazip hale getiriyor”

İdealmod Yönetim Kurulu Başkanı Emre Metin: “Pandemiyle birlikte inşaat maliyetleri büyük artış eğilimine girdi. Bu durum, özellikle arsa sahibi vatandaşları sıfırdan ev inşaatı çilesi yerine, hızlı ve ekonomik bir çözüm olan prefabrik evlere yönlendirdi. Bugün kendi arsanız üzerine sıfırdan 120 metrekare bir ev yapmak istediğinizde birkaç milyonu aşan maliyetle karşılaşıyorsunuz. Öyle ki betonarme evlerde günümüzde metrekare maliyetleri 20 bin TL civarına ulaşmış durumda. Bu rakam prefabrik evlerde neredeyse yarı yarıya düşüyor. Bununla beraber uzun ve stresli bir inşa süreci de sizleri bekliyor. Prefabrik yapılar tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor. Son teknolojiyle üretilen prefabrik evler, vatandaşlarımızın talep ettikleri arsalara yerleştiriliyor. Sürdürülebilir, ekonomik ve hızlı üretilebilen bu yapılar, olası depremlere karşı dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Prefabrik yapılar sadece evle sınırlı değil”

Prefabrik yapıların konut harici birçok alanda da kullanıldığını aktaran İdealmod Yönetim Kurulu Başkanı Emre Metin, “Halk arasında prefabrik yapı denildiğinde akla ilk olarak ev gelse de, bu yapıların kullanım alanı oldukça geniş. Bizler İdealmod olarak müşterilerimizin beklentilerine göre prefabrik ofis, duş, tuvalet, yemekhane, yatakhane hatta hastane üretimi yapıyoruz. Çalışanları için barınma ve yaşam alanına ihtiyaç duyan birçok şirket bu çözümü değerlendirebiliyor. Prefabrik yapılara ihtiyaç her geçen gün katlanarak artıyor. Bizler de bu büyümeden payımızı alıyoruz. 8 yıl önce çıktığımız bu yolda aylık 10 bin metrekarelik prefabrik yapı üretim kapasitesine ve 100 milyon lira ciroya ulaştık. Şu anda Bosna Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan’da bayiliklerimiz bulunuyor. Amacımız önümüzdeki 5 yılda bayi ağımızı başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde daha da genişletmek” dedi.

“Eviniz 1 haftada hazır”

Prefabrik yapıların çok hızlı gerçekleştirilen montaj ve teslim süreçlerine dair bilgi veren İdealmod Yönetim Kurulu Başkanı Emre Metin, “Ortalama 120 metrekare büyüklüğündeki bir prefabrik ev, 5 gün montaj ve 2 gün boyama işleminden sonra 1 haftada sahibine teslim ediliyor. Yine aynı boyutlardaki bir yatakhane ya da farklı bir prefabrik yapı da maksimum 6 günde şirketlerin hizmetine sunuluyor” ve herkesin bu konuda bilgilenmesi için prefabrikevim.com ‘dada rehberlik sağlıyoruz. diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı.

“40-50 yıl civarında ekonomik ömre sahip olan prefabrik yapılar en çok emekliler, şehirden kaçmak isteyenler ve uzaktan çalışanlar tarafından talep görüyor. Ancak, prefabrik ev ya da farklı bir yapı ihtiyacı duyan kişilerin mutlaka malzeme kalitesine dikkat etmeli. Yalıtım konusu ise ayrıca önemli. Elbette, üretici şirketin sizlere kaç yıl garanti verdiğini de mutlaka sorgulayın. Biz de 2 yıllık ücretsiz garanti kapsamında, 10 yıl servis hizmeti sunarak müşterilerimize üretim ve montaj sonrası da hiçbir mağduriyet yaşatmamak için çalışıyoruz.”