Prime Gaming'den oyun tutkunlarına Eylül jesti!

Amazon Prime üyeleri, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Greedfall: Gold Edition, Whispered Secrets: Everburning Candle Collector's Edition, Minabo - A Walk through Life, Eternights, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures, 9 Years of Shadows, Moonlighter, Golfie, Cursed to Golf, Hell Pie, Showgunners, Arcadegeddon, Thronebreaker: The Witcher Tales, The Falconeer, LEGO The Hobbit, I Love Finding Cats & Pups - Collector's Edition, Kerbal Space Program, Mystery Case Files: Black Crown - Collector's Edition, Ghost Song, Ynglet, Black Desert ve Giana Sisters: Twisted Dreams oyunlarına da ücretsiz sahip olabilecek.

Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.