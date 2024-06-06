"Programdaki startuplar ekosistemden 7,2 milyon dolar yatırım aldı"

'HackZone Scale Up Accelerator' programında startuplarla Allianz ekipleri 9 başarılı uygulanabilir proje gerçekleştirdi. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, önceliklerinin, müşterilerini daha iyi anlayabilmek ve bu ekosistemdeki kaslarını geliştirmek olduğunu belirtti.

Teknolojik gelişmelerdeki hıza da dikkat çeken Kırcı, şu değerlendirmede bulundu: "Teknolojik gelişmeler, müşteri davranışları ve iş yapış şekillerinde de büyük değişikliklere neden oluyor. Şirketler ne kadar güçlü ve büyük olurlarsa olsunlar bu tür değişimlere karşı tek başlarına karşılık vermekte zorlanacaklar. Bu nedenle dijital bir ekosistem kurmak ve açık inovasyona yatırım yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Allianz HackZone açık inovasyon programlarının, bu stratejinin kalbinde yer aldığını düşünüyoruz."

"Program bugüne kadar 20 ülkeden 461 startupı değerlendirdi. "

Allianz, program kapsamında ortağı Hackquarters by Tenity ile bugüne kadar 20 ülkeden 461 startupı değerlendirdi. 38 startup, 50 mentör ve eğitmen ile yoğun mentörlük ve iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirdi. Programda yer alan startuplar şimdiye kadar ekosistemden 7,2 milyon dolar yatırım aldı.

Programın katılımcılarından Kozalak Yangın, 3PMetrcis, Novus, Orbina AI, Pivony ve Zuzzuu, bu yılın ana temaları olarak belirlenen 'Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi (ML)', 'İklim krizi ile mücadele' ve 'Oyunlaştırma (gamification)' alanlarında sigorta çözümleri üzerine çalıştı.