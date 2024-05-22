Proje sayısında %50 büyüme planlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tesis yönetim sektörünün son beş yılda sadece personel sağlayan bir yapı olmaktan çıkıp, şirketlerde enerji, bakım, onarım, yemek, satın alma ve idari işlerdeki yasal süreçler gibi tüm alanlarda entegre çözümler sunan bir yapıya dönüştüğünü belirten Tepe Kurumsal Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, profesyonel ve entegre tesis yönetim hizmeti alan şirketlerin kendi iş alanlarına daha fazla odaklanmanın yanı sıra işletme bütçelerinde tasarruf sağladığını söyledi.

Bilkent Holding şirketleri arasında yer aldıklarını ve 81 ilde entegre tesis yönetimi alanında inovatif çözümler üreten bir şirket olduklarını bildiren Güler, “Tepe Kurumsal Çözümler olarak şirketlere entegre tesis yönetimi hizmeti veriyoruz. Bu yıl 5 bin kişilik ek istihdam ve proje sayısında yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Entegre hizmet verdiğimiz tüm şirketlerimizle beraber 30 binden fazla çalışanımız bulunuyor. Tesis yönetiminde ana şirketimiz Tepe Servis ve Yönetim ise 81 ilde 12 bini üstünde çalışanımızla 400’ün üzerinde kurumsal projeye hizmet veriyoruz” dedi.

“Entegre tesis yönetimi tasarruf sağlıyor

Tüm hizmet alanlarında firmalara enerji ve maliyet avantajı sağladıklarını kaydeden Güler, sitelere yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerindeki enerji verimliliği uygulamalarıyla enerji tasarrufu, personel optimizasyonu ve norm kadro uygulamalarıyla işçilik giderlerinde maliyet avantajı sunduklarını belirtti.

Güler, “Ayrıca geniş iş ortağı ağımızla teknik bakım ve onarım maliyetlerinde tasarruf imkânı; düzenli eğitim ve denetim uygulamalarımızla ekipman, sarf ve kimyasal kullanımlarında verimlilik artışı sağlıyoruz. Kurumsal satın alma ve tedarik yönetimi hizmetimiz ile maliyetlerde tasarruf fırsatı sunarken, sürdürülebilirlik çözümlerimizle makine ve ekipmanların kullanım ömrü ve maliyetlerinde iyileştirmeler raporluyoruz” diye konuştu.

Sektör son 5 yıldır dönüşüm içinde

Tesis yönetiminin sadece bir bina yönetimi gibi değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Güler, işletmelerin tesis yönetimini kendi bünyelerinde çözmeye çalışmasının ise birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğini aktardı. Plaza içindeki küçük bir ofisten kalabalık yaşam alanları, fabrikalar, hastaneler, AVM’ler, iş merkezlerine kadar birçok alanın ihtiyacını karşılayacak bir hizmet çeşitliliği ve profesyonel ekiplere sahip olduklarını belirten Güler, “Tesis yönetimi sektöründe son yıllarda önemli değişimler yaşanıyor. Son 5 yılda enerji verimliliği ve otomasyon sistemleri üzerinden sektörde ciddi bir profesyonel yönetim anlayışı yayılmaya başladı.

Sektör, sadece personel sağlayan bir yapı olmaktan çıkıp tüm tesislerin enerji, bakım ve onarım, satın alma, yasal süreçlerini kapsayacak entegre çözümler içeren bir anlayışa evirildi. Otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımıyla birlikte iş takiplerindeki insan kaynaklı hataların azaltılmasında olumlu sonuçlar elde ediliyor” açıklamasında bulundu.