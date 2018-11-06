Prometeon'dan 115 milyon dolar yatırım

06 Kasım 2018

Pirelli'nin lisanslı üreticisi Prometeon Lastik Grubu, Türkiye'nin ilk lastik fabrikası olan İzmit'teki tesisinde üretimi artırmak ve ileri teknolojileri uygulamak hedefiyle 2017-2020 döneminde Türkiye'de yaklaşık toplam 115 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Türkiye'ye yapılacak yeni yatırımın detayları, Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ve Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Şirketin global operasyonlarına ilişkin bilgi veren Gregorio Borgo, özellikle endüstriyel lastikler ürettiklerini anımsatarak, geçen seneyi 1,7 milyar euro ciro ile kapattıklarını söyledi.

Borgo, 3 ülkede 4 fabrikalarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunların biri İzmit'te. 160'ın üzerinde ülkede faaliyetimiz var, 7 binin üzerinde çalışanımız var. 5 milyon adetlik bir üretim kapasitemiz var ve bizim yüzde 10'a yakın bir pazar payımız var. Yerel şartlara uygun hareket edip, küresel düşünen bir şirketiz. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın içinde bulunduğu MEA Bölgesi'nin merkezi. Türkiye Prometeon Grubu için çok önemli. Prometeon için Türkiye MEA Bölgesi'nin merkezi. Dünya ciromuzun üçte biri buradan elde ediliyor, 75 ülkeye Türkiye'den satış yapıyoruz.

Prometeon'un işinin yaklaşık yarısı Türkler tarafından Türkiye'de yönetiliyor. Mısır'daki fabrikamızdan da Türkiye'deki arkadaşlarımız sorumlu. Türkiye bizim için yetenek merkezi. Prometeon'un üst yönetiminde 17 Türk, dünyanın farklı yerlerinde görevli. Prometeon'un Avrupa'da fabrikası yok. Biz Avrupa'daki en önemli müşterilerimize Türkiye'de ürettiğimzi lastikleri gönderiyoruz."

Üretim kapasitesi yüzde 75 artacak

Türkiye'de 2 binin üzerinde çalışanları bulunduğunu dile getiren Gregorio Borgo, Bölgede satılan lastiklerin üçte ikisinin İzmit fabrikasında üretildiğini anımsattı. Borgo, Türkiye'nin kendileri için önemine işaret ederek, MEA'nın yönetiminin de Türkiye'de olduğunu, üretim kapasitesini yüzde 75 artıracaklarını aktardı.

Şu an Türkiye'ye 115 milyon dolarlık ilave yatırım yapacaklarını bildiren Borgo, bugüne kadar da yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yaptıklarını anımsattı.

Gregorio Borgo, "Bu, Türkiye'nin dış ticaret dengesine de önemli bir katkı yapıyor. Bizim Türkiye'den yaptığımız ihracatın değeri yıllık 125 milyon dolar. Bu yeni yatırımla, Türkiye'den yapacağımız ihracat ikiye katlanacak. Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhracatımızın üçte ikisi Avrupa'ya gerçekleşiyor"

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran da, yeni yatırım ve şirketin Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

İzmit'teki fabrikanın yılda yaklaşık bir milyon adet kamyon-otobüs lastiği ürettiğini belirten Günvaran, Grubun toplam üretiminin yüzde 20'sinin Türkiye'de yapıldığını söyledi. Günvaran, bahsedilen 115 milyon dolarlık yatırımın tamamlanmasının ardından bu oranın yüzde 30'a yükseleceğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"60 yıla yakındır Türkiye'deyiz. Orijinal ekipman şirketlerine lastik tedarik ediyoruz ve lastik değiştirildiğinde açığa çıkan talebi karşılıyoruz. İkinci kısma 'yenileme pazarı' diyoruz. Bu pazar yaklaşık 2 milyon adetlik bir pazar. Pazar büyüklüğü açısından baktığınızda Türkiye, Avrupa-Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nin en büyük pazarlarından biri. Fabrika üretimimizi hem iç piyasaya tedarik ediyoruz hem de ihraç ediyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada orijinal ekipman pazarı ve yenileme pazarı İzmit'te üretilen lastiklerle dönüyor. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz, büyük kısmı Avrupa ülkelerine. Toplam ihracatımızın üçte ikisi Avrupa'ya gerçekleşiyor. Bugün itibarıyla ihracat hacmimiz 125 milyon dolar mertebesinde."

"Türkiye'de kalıcıyız, çok daha uzun yıllar kalmak niyetindeyiz"

Türkiye'de kalıcı olduklarını, çok daha uzun yıllar kalmak niyetinde bulunduklarını dile getiren Günvaran, tüm yatırımları ve stratejilerini de bu gerçeklik üzerine oluşturduklarını kaydetti.

Alp Günvaran, fabrika yatırımına işaret ederek, şunları anlattı:

"Grup, 2017-2020 yılları arasında toplam 115 milyon dolarlık yatırımı İzmit fabrikasına yapma kararı aldı. Bu yatırımın arkasındaki en büyük beklenti, Türkiye'deki toplam üretim kapasitemizin yüzde 75 artacak olması. 2020 sonuna gelip yatırımı tamamladığımızda, yüzde 75 daha fazla üretim yapar hale geleceğiz. Yapacağımız yatırımla üreteceğimiz lastikler, portföyümüzdeki teknolojisi en yüksek, en premium lastikler olacak. Bu ek kapasite, çok büyük oranda ihracatı artırmak için kullanılacak. Ana pazar hedefimiz yine Avrupa olacak.

Bugün direkt 2 bin, dolaylı 10 bin istihdam yaratıyoruz, yatırımla birlikte ek 150 direkt istihdam yaratacağız, 750 de dolaylı istihdam oluşacak. Mevcutta 125 milyon dolar olan ihracat rakamımız, kapasite artış programı tamamlandıktan sonra iki katına çıkacak, 250 milyon dolara ulaşacak. Bu yatırım neticesinde sahip olacağımız üretim kapasitesi ve ihracat sayesinde de ülkemizin dış ticaret dengesine olumlu katkılar yapma hedefindeyiz."

Alp Günvaran yatırımın hem iç pazara hem ihracata etkisine işaret ederek, bugün Türkiye'de yapılan üretimin yarısının içi pazara yarısının da ihracata aktarıldığını söyledi. Artan kapasite ile iç pazarın da bundan faydalanacağına dikkati çeken Günvaran, en büyük önceliğin ihracat olacağını dile getirdi.