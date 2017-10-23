Pronet'e "Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi" ödülü

23 Ekim 2017

Pronet, 60 ülkeden katılımın gerçekleştiği Stevie Awards’ta “Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Marka, 21 Ekim’de Barselona’da düzenlenen tören ile ödülünü teslim aldı.

Sorunların tek seferde çözülme oranı yüzde 80’e çıktı

Pronet, Stevie Awards’ta bu kez Super Agent projesiyle ödülün sahibi oldu. Proje sayesinde, Pronet’i arayan bir kullanıcı, sorunu her ne olursa olsun, farklı çalışanlara konuyu tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmadan tek bir temsilci ile irtibatta kalarak çözüme çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Böylece uzun bekleme süreleri ve şikayetler azalıyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. Proje öncesindeki döneme göre merkeze ulaşan çağrı sayısı yüzde 40’a yakın oranda artmış olmasına rağmen, sorunların tek seferde çözülme oranı yüzde 55’ten yüzde 80’e çıkmış durumda.

“Müşteri memnuniyetini yükselten üstün bir işleyiş”

Ödülü teslim alan Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Pronet olarak, müşteri odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, kullanıcılarımızın memnuniyetini daha da yükseğe taşıyacak çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bu süreçte bakış açımız insana ve inovasyona hiç durmadan yatırım yapmak. Super Agent projesi de tecrübemizin ve kullanıcı odaklı çalışma tarzımızın bir çıktısı, son derece üstün bir işleyiş. Çalışmalarımızın Stevie Awards gibi prestijli organizasyonlar tarafından bir kez daha onaylanmış olması bizlere gurur ve mutluluk veriyor” dedi.