PTT'den "Enerji Tasarrufu Günü" konulu özel gün zarfı
PTT, "Enerji Tasarrufu Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı, 15 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
Öte yandan, "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Enerji Tasarrufu Günü 14.12.2022 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.