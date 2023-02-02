PUBG MOBILE Türkiye Ulusal Kupası’nın sahibi Digital Athletics oldu

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, global arenada olduğu gibi yerel takımların mücadele ettiği ülkelerde de çeşitli turnuvalar düzenliyor. Bu doğrultuda Infinix sponsorluğunda hayata geçirilen PUBG MOBILE Türkiye Ulusal Kupası’nın (PMNC) Büyük Finalleri de geçtiğimiz hafta İstanbul’da, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Büyük ödülün sahibi Digital Athletics

16 farklı takımın mücadele ettiği ve büyük heyecana sahne olan PMNC Türkiye’nin finallerinde Digital Athletics, 155 puan toplayarak turnuvanın kazananı oldu. İki gün süren mücadelelerde geriden gelerek şampiyon olan Digital Athletics, büyük ödül olan 150 bin TL’yi de kasasına koydu.

Başarılı takımlar bir üst lige yükseldi

PUBG MOBILE National Championship Türkiye’de para ödülüne ek başarılı olan ilk 8 takım da 2023 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye’ye yükselme fırsatı yakaladı. 2023 PMPL Türkiye’ye çıkan takımlar şu şekilde sıralandı: Digital Athletics, Getso Esports, Kaos Espor, Bad Boys Reborn, Melise Esports, Mavidance Esports, My Colors ve Galakticos.