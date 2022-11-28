Puma Hoops MB.02 satışa çıktı

Geçen yılki başarılı MB.01 lansmanının hemen ardından gelen MB.02, orantıları ve tepki hızıyla basketbol severlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Puma Hoops MB.02 basketbol ayakkabısı, NITRO köpük dolgulu orta tabanları, geliştirilmiş dayanıklılığı ve özel mühendislik gerektiren kaymaz kauçuğu ile karşımıza çıkıyor. MB.02, LaMelo Ball’un imzası olan kanat tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken, kanatların içine aldığı “1/1” logosu ise ayakkabıyı anlamlı hale getiriyor.

LaMelo Ball, bu özel tasarım basketbol ayakkabısı için “İmza ayakkabımın ikinci versiyonunu tasarlamak için Puma ile çalışmak inanılmaz derecede gurur duyduğum bir şey. MB.02'yi oluştururken ayakkabı üzerinde bulunan alev desenlerini, 1/1 logo ve cesur renkler ile birleştirerek kişisel tarzımı yansıtarak bir sonraki aşamaya taşıdık. MB.02'nin piyasaya sürülmesiyle sevenlerimin MB serisini yeni bir şekilde deneyimlediğini görmek beni heyecanlandırıyor” dedi.