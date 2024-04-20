‘Pürüzsüz’ ödemeyle ekstra 30 milyar TL ciro kazandırdı

Hamide HANGÜL

Masterpass platformunda kullanıcılar, kart bilgilerini bir defaya mahsus kaydederken, 4000’den fazla işletmede ödeme adımına geldiklerinde kart bilgileri otomatik olarak karşılarına çıkıyor.

Masterpass’in, 2023 yılında işletmelere ilave 30 milyon sipariş ve 30 milyar Türk lirası ciro sağladığının altını çizen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Tüketiciler, 2023 yılında alışveriş yaptıkları sürede, 550 milyon dakika tasarruf etti. Bu rakam 1025 yıllık bir zaman tasarrufu, bir diğer deyişle 4,5 milyon kişinin kendine ayırabileceği 2 saat anlamına geliyor. 30 milyon sipariş ise 8000 KOBİ’nin yıllık cirosuna eş bir değer yaratıyor” dedi.

Sağladıkları çözümlerle Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’ni oluşturan KOBİ’lerin dijitaleşmesini de desteklediklerini ifade eden Gürdal, “Bugüne kadar 4 binden fazla küçük ve orta boy işletmenin dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine destek verdik” dedi. E-ticarette bir ürünü sepetine ekleyecek kadar beğenenlerin yarısından fazlasının, o ürünü satın almadan çıktığına işaret eden Gürdal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karmaşık ödeme süreçleri, güven endişesi, başarısız işlem gibi önemli etkenler, tüketicinin ödeme adımında işletmeyi terk etmeye karar vermesindeki faktörler olarak öne çıkıyor.

Yarıdan fazlası satın almadan çıkıyordu

Bunlar da işletmelerde hem ciro kaybına hem de pazarlama yatırımlarının etkisinin düşmesine neden oluyor. Masterpass tüketici ve işletme odaklı deneyimi sayesinde, üye işyerlerinde sepette terk oranında yüzde 30 iyileşme sağladı. Masterpass, otomatik kart güncelleme, POS yönetimi ve banka entegrasyonları ile alışveriş sırasındaki onay oranların ortalama yüzde 15-20 seviyesinde artırdı.” Masterpass ile kullanıcı verilerinin güvenle saklandığını ifade eden Gürdal, “Tokenizasyon teknolojimiz ile kart bilgileri şifreleniyor, hiçbir kart bilgisi dışarı çıkmıyor ve platformumuzda yüksek güvenlik önlemleriyle saklanıyor” dedi.

Her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor

Mastercard’ın yenilikçi dijital ödeme platformu Masterpass’in yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini söyleyen Avşar Gürdal, “Bugüne kadar Masterpass platformumuza 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bugün 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcı ve 4 binden fazla üye işyeri Masterpass çözümlerini kullanıyor. Geldiğimiz noktada Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde her 3 ödemeden biri Masterpass üzerinden yapılıyor. 2024 yılı itibarıyla 70 milyon kayıtlı kart sayısına ulaştık. Masterpass’ı Türkiye’den yakın coğrafyalara ihraç etmeye başladık” diye konuştu.