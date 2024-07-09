QNB, 2024'ün ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin önde gelen finans kuruluşlarından olan QNB, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; buna ek olarak, QNB Yönetim Kurulu, 17 Temmuz 2024 tarihli işlem kapanışında hak sahibi hissedarlara ödenmek üzere nominal hisse değerinin yüzde 33'ü oranında (hisse başına 0,33 Katar Riyali) temettü dağıtacak. Temettü dağıtımının Katar Merkez Bankası'nın onayı ile olduğu belirtildi.

Açıklanan verilere göre; şirketin bu yılın altı aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 8,2 milyar Katar riyaline (2,2 milyar dolar) ulaştı. Faaliyet geliri yüzde 9 artarak 20,1 milyar Katar riyaline (5,5 milyar dolar) ulaştı. Toplam varlıklar 30 Haziran 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik bir artışla 1.261 milyar Katar riyali (346 milyar dolar) ulaştı.