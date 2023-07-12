QNB Finansbank'dan EBRD ile 110 milyon dolarlık kredi anlaşması

QNB Finansbank Hazine Satış ve Uluslararası Bankacılık Direktörü Yeliz Ataay Arıkök, EBRD’den elde edilen bu kredi ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi olan şirket ve kişilerin acil finansman ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

EBRD tarafından yapılan açıklamada, 50 binin üzerinde can kaybına ve ülke ekonomisine 100 milyar dolarının üzerinde zarara neden olan deprem felaketi için Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi hazırlandığını belirterek, QNB Finansbank’a kullandırılan kredinin bu kapsama dahil olduğunu belirtti. 110 milyon dolarlık kredi, bölge ekonomisinde meydana gelen hasarların kısmen giderilmesi ve afetten etkilenen şehirlerin geçim kaynaklarının ve beşeri sermayelerinin korunması için kullanılacak.