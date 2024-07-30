QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 1 trilyon 258 milyar 883 milyon TL’ye ulaştı

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, finansal sonuçları değerlendirerek “Enflasyonla mücadele konusunda önümüzde iyimser bir tablo var. Uluslararası kuruluşların Türkiye’ye güveni artarken, kredi notlarımızdaki yükselme bu sürecin olumlu karşılandığını bize gösteriyor. İç talebin dengelenmesi ve Türk Lirası’nın istikrar kazanması sayesinde enflasyon beklentilerinde iyileşme başladı. Enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengelerin sağlanması ile uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme öngörüyoruz.” dedi.

QNB Finansbank, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisine desteğini sürdüren güçlü finansal sonuçlar elde etti. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 27 artarak 1 trilyon 258 milyar 883 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 26 artarak 721 milyar 285 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 20 artarak 730 milyar 152 milyon TL’ye yükseldi. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde, Bankanın net kârı 17 milyar 459 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Ömür Tan, Bankanın mayıs ayında uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarındaki ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdiğini belirtti. Yatırımcılardan yoğun talep gören bu işlem Eylül 2021’den beri Türkiye bankacılık sektöründe gerçekleştirilen en düşük borçlanma oranına sahip eurobond ihracı olma özelliğini taşıyor. Tan, “İlk sürdürülebilir eurobond ihracımız ile dünyanın geleceğini korumaya olan taahhüdümüzü güçlendiriyoruz. Elde edilen bu kaynağı, düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve sosyal kalkınmayı destekleyecek projelerin finansmanı için kullanacağız. Süregelen 'Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları' etkinliğimiz ile dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüme geçişte işletmelere rehberlik etmeye devam ediyoruz. Banka olarak sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümü en önemli stratejilerimizin başında tutuyor ve bu konuda kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu projelere verdiği önemle de dikkat çeken QNB Finansbank, ‘Çevre Dostu İhtiyaç Kredisi’ gibi yenilikçi finansal ürünlerle, evlerinde çevre dostu yenilikler yapmak isteyen müşterilerini destekliyor. Banka ayrıca Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu altında, çocukların geleceğe hazırlanması ve daha yaşanabilir bir dünya kurmaları için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve inisiyatiflerle birlikte eğitimler vermeyi sürdürüyor.