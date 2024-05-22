QNB Finansportföy, yeni fonlar ile müşterilerine farklı yatırım altarnatifleri sunuyor

QNB Finansportföy ayrıca, QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nu 19 Nisan 2024 tarihi itibari ile " QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"na dönüştürererek, "QTEMZ" borsa kodu ve yeni yatırım stratejisi ile yönetmeye başladı.

QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden, fon çeşitliliğinde piyasa dinamiklerini, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Yeni fonları yatırımcılara sunarken, müşterilerimizin de ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunun yanı sıra toplumsal etki ve sürdürülebilirlik de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma ve topluma pozitif katkı sağlama misyonuyla, çevreye fayda sağlayan şirketlere yatırım yapılmasının önemini gözetiyor ve yatırımcılarla da paylaşıyoruz. QNB Finans Portföy Agresif Serbest Fon, QNB Finans Portföy Gümüş Serbest Fon ve QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu olmak üzere üç yeni fonumuzu da bu perspektifte yatırımcılarımıza sunduk. Bu fonlarımızın yanı sıra döviz bazında mutlak getiri hedefleyen yatırımcılarımız için, 3 Haziran 2024 tarihinde QNB Finans Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) fonu satışa açıyoruz.” dedi.

Fonun risk değeri 5 ila 7 bandı arasında

QNB Finans Portföy Agresif Serbest Fon ile makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedefleniyor. QNB Finans Portföy Agresif Serbest Fon, agresif yatırım stratejisi çerçevesinde yönetilmekte olup, fonun risk değeri 5 ila 7 bandı arasındadır.

QNB Finans Portföy Gümüş Serbest Fon ile de gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, gümüş fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtılması hedefleniyor.

Yeni yönetim stratejisiyle yatırımcılara sunuldu

QNB Finans Portföy QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ise "QTEMZ" borsa kodu ve yeni yönetim stratejisi ile yatırımcılara sunuldu. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’ni takip etmektedir. QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi ise; Borsa İstanbul’da işlem gören ve faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim veya dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin veya bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturuldu.

QNB Finans Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon ise yabancı para cinsi sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle, yatırımcısına döviz bazında mutlak getiri yansıtmayı hedefliyor. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilebilecek.