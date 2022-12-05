QUA Granite, The Big 5 Show Dubai’de özel koleksiyonlarını sergileyecek

Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, yapı ve inşaat teknolojileri alanında Orta Doğu’nun en büyük fuarı The Big 5 Show Dubai Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’nda son teknolojiyle üretilen yeni tasarım ürünlerini görücüye çıkaracak.

5-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda QUA Granite, banyo, mutfak, tüm yaşam alanları için oluşturduğu en yeni koleksiyonlarını, sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite; çevre üretim teknolojisi, binaların yükünü azaltan hafifliği, üstün dayanıklılık ve estetik görünümüyle hayal gücünün ilham kaynağı olan 7 mm’lik ürünlerini de sergileyecek.

Birçok üstün özellik sunan 7 mm’lik granitler, yüzde 0,5’in altında su emme derecesine sahip olurken aynı zamanda dezenformasyonu az, esnekliği yüksek ve oldukça hafif bir yapısı bulunuyor. Ayrıca kolay temizlenebiliyor, kırılmaya, çizilmeye ve kimyasalların yanı yüksek ısı ve don gibi olumsuz koşullara karşı da üstün bir dayanıklılık gösteriyor.

QUA Granite’in The Big 5 Show Dubai’de tanıtacağı bir diğer ürünü ise Sukha Bookmatch olacak. 60x120 ebatlarında, 8 farklı yüzeye sahip olan Sukha Bookmatch, tüketicilerin tercihine göre 4 farklı şekilde kombinlenme özelliği ile ön plana çıkıyor.

QUA Granite, The Big 5 Show Dubai Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’nda sektör profesyonellerini bu yıl 6F 270 numaralı standında ağırlayacak.