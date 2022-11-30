QUA Granite’de üst düzey atama

Kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde görev alan Yasin Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Almanya Schmalkalden University of Applied Sciences’da Ekonomi öğrenimi gören Erdoğan, ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) başarıyla tamamladı.

15 yıllık kariyer hayatına Turkcell’de Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yasin Erdoğan; GSM sektöründe yerelleşme, bayi kampanyaları, dağıtım kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uzmanlaştı. Daha sonra Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerinden VitrA’da sırasıyla Kategori Uzmanı, Toplu İşler Sorumlusu, Pazar Geliştirme Müdürü, Bölge Müdürü, Perakende Pazarlama Müdürü ve Global Dış Tedarik Müdürü görevlerinde rol aldı.

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe satış, pazarlama ve tedarik zinciri alanında birçok projeyi hayata geçiren Erdoğan, son yıllarda hem iç pazarda hem de dış pazarda satışlarını artıran QUA Granite’de Satış Direktörü olarak göreve başladı.

QUA Granite, seramik sektörünün önemli isimlerinden Yasin Erdoğan'ı da kadrosuna katarak satış başarısını daha da ileri taşımayı hedefliyor.