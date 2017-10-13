Radisson Blu, enerjisinin yüzde 60'ı yenilenebilir enerjiden

13 Ekim 2017

'Sürdürülebilir turizm için sürdürülebilir çevre' yaklaşımıyla ve çevreci uygulamalarıyla 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yeşil Yıldız' belgesini kazanan Radisson Blu Hotel Kayseri, çevreci yatırımlarına devam ediyor.



Enerji tasarrufuyla, doğal kaynakları korumayı hedeflediklerini kaydeden Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Koordinatörü Recep Arifoğlu:

"Planlama aşamasından itibaren, otelimizin çevreye duyarlı olmasını hedefleyerek, tüm yatırımlarımızı bu çerçevede değerlendirdik. En önemli yatırım, enerji tasarrufu sağlayan kojenerasyon sisteminin 2 milyon TL’nin üzerindeki bir bütçeyle kurulması oldu. Bugün, Radisson Blu Hotel Kayseri’nin, enerji ihtiyacının yüzde 60'ı yenilenebilir enerji kaynağı olan kojenerasyon sisteminden temin ediliyor. Bu sayede, 2016 yılında, 182 ailenin yıllık elektrik tüketimi toplamı kadar tasarruf gerçekleşti ve buna bağlı olarak yaklaşık 150 bin TL’nin üzerinde kazanç sağlandı" dedi.

Personele ve esnafa, çevre konusunda farkındalık yaratıyor

Arifoğlu, eğitim çalışmalarıyla çevre bilincini aşılamaya devam ettiklerini anlatan, "İklim değişikliği etkisiyle, su kaynaklarındaki azalma ve kuraklık, gelecekte karşılaşacağımız en önemli sorunlardan birisi olacak. Bu noktada, personelimize ve esnafa, çevre konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Tasarruf çalışmalarının yanında, atık oluşumunu azaltmaya yönelik uygulamalar ve geri dönüşüm çalışmaları sayesinde kağıt, plastik ve cam atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Kağıt atıkların geri kazanımı sayesinde 416 adet ağacın kesilmesi önlemiş olduk. Otelimiz, çevreci yaklaşımını 2018 ve devam eden yıllarda sürdürerek, özellikle enerji tasarrufu ve geri dönüşüm çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına yeni adımlar atmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.