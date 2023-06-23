Radisson Grup Mersin’e yeni otel açmaya hazırlanıyor

Mersin'de yeni bir otel açmak için harekete geçen Radisson Otel Grubu, Radisson Otel Mersin ile yaptığı iş birliği kapsamında bu kentte portföyüne yeni bir tesis ekledi. 2024'ün ilk çeyreğinde açılması planlanan Radisson Hotel Mersin'in, misafirperverliğiyle hizmet vermesi hedefleniyor.

Yıl sonu hedefi 50 otel

Stratejik olarak Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na yakın konumlandırılan Radisson Hotel Mersin, farklı olanaklara sahip 77 odasıyla misafirlerine konforlu bir konaklama deneyimi sunacak. Otel, Akdeniz manzarasının yanı sıra rahatlatıcı bir tasarım ve modern imkanlar da sağlayacak.

Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi, yılsonuna kadar Türkiye genelinde 50 otele ulaşma hedeflerine yaklaşmalarını sağlayan ve Radisson Otel Mersin ile yaptıkları anlaşmadan duydukları memnuniyeti paylaştı. Bu anlaşmayla Türkiye pazarına olan bağlılıklarını pekiştirdiklerini ve yeni destinasyonlara açılmaya devam ettiklerini kaydeden Rankoussi, "İş ortaklarımıza bize duydukları güven için teşekkür ediyor ve bu yeni tesisi Türk turizminin gücünün bir göstergesi olarak karşılıyoruz" dedi.

Otel yatırımcısı Ethem Sevik de Radisson Otel Grubu ile yaptıkları iş birliği sayesinde Mersin'de heyecanlı bir projeye adım attıklarını belirterek, "Mersin'in benzersiz büyüsünü ve cazibesini ortaya çıkaran unutulmaz bir destinasyon yaratarak değerli misafirlerimize rakipsiz ağırlama hizmetleri sunmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.