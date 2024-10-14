Rams Global’a ETRO imzası
RAMS Global, İtalyan giyim devi ETRO ile iş birliğine gitti. Grubun Maslak’ta inşaatı devam eden gökdelen projesinin ismi “ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul” oldu. ETRO Residences'ın tasarımı moda devinin imzasını taşıyacak. Anlaşma markalı gayrimenkul pazarında ‘moda’ rüzgarı estirecek.
Fikret ÇENGEL
Türk gayrimenkul ve inşaat şirketi RAMS Global, dünyaca ünlü İtalyan moda devi ETRO ile işbirliğine gitti. İstanbul’un en yüksek binalarından biri, Maslak’ta “ETRO” markasıyla yükselecek. Kazakistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Irak, Almanya ve Türkiye’de faaliyet yürüten RAMS Global, Büyükdere Caddesi’nde Hattat Holding’in yarım kalan “Diamond of İstanbul”u üstlenip ismini “RAMS Beyond İstanbul” diye değiştirmişti. 171 metrelik 49 katlı gökdelen, yeni iş birliğiyle birlikte “ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul” oldu.
Globale taşıyacak
RAMS Global, 40 yıllığına ETRO’nun isim hakkını aldı. İmzalar, İtalya’nın Milano şehrinde atıldı. İtalyan giyim devi, gayrimenkul sektörüne giriş yaptı. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, ETRO’nun mütevazı binasında gerçekleşen imza töreninde markalı gayrimenkul sektörüne yenilikler getirdiklerini söyledi.
“RAMS Beyond İstanbul, Türkiye’nin markalı gayrimenkul pazarında standardı yükseltirken yerli ve uluslararası yatırımcılar için öncü bir fırsat olacak” diyen Bülbül, bu iş birliğini globale de taşıyacaklarını belirtti. ETRO CEO’su Fabrizio Cardinali ise markalarını farkındalığını artırıp değerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Anlaşmaya ortak olan Oniro Group Yönetim Kurulu Başkanı Moreno Brambilla da iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade etti.
Maliyet 200 milyon euro
Devran Bülbül gazetecilerle sohbet toplantısında RAMS Global ve proje hakkında detaylı bilgiler aktardı. Bülbül’ün verdiği bilgiye göre “ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul”un şirkete maliyeti 200 milyon euroyu bulacak. Konutlar seneye sonbaharda teslim edilecek. İlk üç kat alışveriş merkezi konseptinde olacak. Burada ETRO’nun showroomu da bulunacak. ETRO, mobilya ve duvar kağıdı gibi ürünlerle yaşam alanlarına da dokunuşlar yapacak. Bu işbirliği, ilerleyen dönemde dünyanın farklı ülkelerindeki projelere de taşınacak.
“Öz sermaye ile yükseldik”
RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bülbül “Kazakistan’da 21 projemiz bulunuyor. Ülkede 17 yıldır ilk üçteyiz. Her yerde Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Tanrı Dağlarında bile otelimiz var. Bulunduğumuz hiçbir ülkeden 1 lira devlet katkısı almadık. Kendi öz sermayemizle yükseldik. Bankalara bir kuruş borcumuz yok. 2023’te en çok gayrimenkul satışı yapan firma olduk. Her ay 100 daire teslim ettik. Hiç satış yapmadan projelerimizi tamamlayacak güçteyiz” dedi.
Değeri katlayacak
ETRO ile iş birliğinin globalde denenmiş ve başarılı olmuş bir proje olduğunu belirten Bülbül, “Gayrimenkulde ETRO ismini kullanım hakkı 40 yıllığına bize ait. Mesela villa projesi yaparsam ETRO markasıyla satabileceğim. Bu işbirliği, projemize yüzde 27 oranında değer katacak. 270 bin metrekarelik ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul’da alışveriş ve yeme içme alanları da olacak. Burada ETRO ürünleri de satılacak.
Michelin yıldızı restoranlar bulunacak” dedi. 36 yıl önce Kazakistan’da temeli atılan RAMS Global 6 ülkede gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, yeme içme gibi sektörlerde faaliyet yürütüyor. RAMS Global’in Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, Bodrum, Ankara ve Kocaeli’de de nitelikli projeleri bulunuyor. 1968 yılında Milano’da kurulan ETRO da giyim, aksesuar, koku gibi alanlarda öne çıkıyor. 20’den fazla ülkede varlık gösteren ETRO’nun Londra, Paris, Dubai, New York, Pekin ve Tokyo gibi sembolik lüks alışveriş şehirlerinde mağazası bulunuyor.