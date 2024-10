Rams Global’a ETRO imzası

Fikret ÇENGEL

Türk gayrimenkul ve inşa­at şirketi RAMS Global, dünyaca ünlü İtalyan mo­da devi ETRO ile işbirliğine gitti. İstanbul’un en yüksek binaların­dan biri, Maslak’ta “ETRO” mar­kasıyla yükselecek. Kazakistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Irak, Almanya ve Tür­kiye’de faaliyet yürüten RAMS Global, Büyükdere Caddesi’nde Hattat Holding’in yarım kalan “Diamond of İstanbul”u üstlenip ismini “RAMS Beyond İstanbul” diye değiştirmişti. 171 metrelik 49 katlı gökdelen, yeni iş birliğiy­le birlikte “ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul” oldu.

Globale taşıyacak

RAMS Global, 40 yıllığına ET­RO’nun isim hakkını aldı. İmzalar, İtalya’nın Milano şehrinde atıl­dı. İtalyan giyim devi, gayrimen­kul sektörüne giriş yaptı. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, ETRO’nun mü­tevazı binasında gerçekleşen im­za töreninde markalı gayrimenkul sektörüne yenilikler getirdiklerini söyledi.

“RAMS Beyond İstanbul, Türkiye’nin markalı gayrimenkul pazarında standardı yükseltirken yerli ve uluslararası yatırımcılar için öncü bir fırsat olacak” diyen Bülbül, bu iş birliğini globale de ta­şıyacaklarını belirtti. ETRO CE­O’su Fabrizio Cardinali ise marka­larını farkındalığını artırıp değeri­ni güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Anlaşmaya ortak olan Oni­ro Group Yönetim Kurulu Başkanı Moreno Brambilla da iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Maliyet 200 milyon euro

Devran Bülbül gazeteciler­le sohbet toplantısında RAMS Global ve proje hakkında de­taylı bilgiler aktardı. Bülbül’ün verdiği bilgiye göre “ETRO Re­sidences at RAMS Beyond İs­tanbul”un şirkete maliyeti 200 milyon euroyu bulacak. Konut­lar seneye sonbaharda teslim edilecek. İlk üç kat alışveriş mer­kezi konseptinde olacak. Burada ETRO’nun showroomu da bulu­nacak. ETRO, mobilya ve duvar kağıdı gibi ürünlerle yaşam alan­larına da dokunuşlar yapacak. Bu işbirliği, ilerleyen dönemde dünyanın farklı ülkelerindeki projelere de taşınacak.

“Öz sermaye ile yükseldik”

RAMS Türkiye Yönetim Kuru­lu Başkanı Bülbül “Kazakistan’da 21 projemiz bulunuyor. Ülke­de 17 yıldır ilk üçteyiz. Her yer­de Türk bayrağını dalgalandırı­yoruz. Tanrı Dağlarında bile ote­limiz var. Bulunduğumuz hiçbir ülkeden 1 lira devlet katkısı alma­dık. Kendi öz sermayemizle yük­seldik. Bankalara bir kuruş bor­cumuz yok. 2023’te en çok gayri­menkul satışı yapan firma olduk. Her ay 100 daire teslim ettik. Hiç satış yapmadan projelerimizi ta­mamlayacak güçteyiz” dedi.

Değeri katlayacak

ETRO ile iş birliğinin global­de denenmiş ve başarılı olmuş bir proje olduğunu belirten Bül­bül, “Gayrimenkulde ETRO is­mini kullanım hakkı 40 yıllığına bize ait. Mesela villa projesi ya­parsam ETRO markasıyla sata­bileceğim. Bu işbirliği, projemi­ze yüzde 27 oranında değer kata­cak. 270 bin metrekarelik ETRO Residences at RAMS Beyond İs­tanbul’da alışveriş ve yeme içme alanları da olacak. Burada ETRO ürünleri de satılacak.

Michelin yıldızı restoranlar bulunacak” dedi. 36 yıl önce Kazakistan’da temeli atılan RAMS Global 6 ül­kede gayrimenkul, sağlık, tu­rizm, medya, yeme içme gibi sektörlerde faaliyet yürütüyor. RAMS Global’in Türkiye’de İs­tanbul’un yanı sıra Gaziantep, Bodrum, Ankara ve Kocaeli’de de nitelikli projeleri bulunuyor. 1968 yılında Milano’da kurulan ETRO da giyim, aksesuar, koku gibi alanlarda öne çıkıyor. 20’den fazla ülkede varlık gösteren ET­RO’nun Londra, Paris, Dubai, New York, Pekin ve Tokyo gibi sembolik lüks alışveriş şehirle­rinde mağazası bulunuyor.