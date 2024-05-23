RAMS Türkiye'den kültür-sanat atağı

RAMS Türkiye İletişim Grup Başkanı Funda Öge, hayatın her alanında insanların yanında olmayı ve hayatlarına değer katmayı amaçladıklarını söyledi ve ekledi:

"Yalnızca yaşam alanlarına sunduğumuz katkıyla sorumluluğumuzu sınırlandırmıyor, aynı zamanda toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine de destekte bulunan bir rol üstleniyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir toplumun gerçek anlamda gelişimine katkıda bulunmak, yalnızca ekonomik sınırlandırmalarla değil, kültür ve sanatın yayılması ve desteklenmesiyle de ölçülür. Kültür ve sanat yatırımlarımızı da bu anlamda en büyük motivasyon ve ilham kaynağımız olarak adlandırıyoruz."

Dimash Qudaibergen konseri yarın Beşiktaş Stadyumu'nda

RAMS Türkiye'nin kültür ve sanat faaliyetlerinin devamı kapsamında yarın akşam, Kazakistan'ın ünlü müzisyenlerinden Dimash Qudaibergen'in Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konserini düzenleyeceklerini belirten Öge, şunları kaydetti:

"Dimash Qudaibergen'in dünya çapında tanınan ve sevilen bir sanatçı olmasının yanı sıra Kazakistan kültürünün zenginliğini ve derinliğini en iyi şekilde temsil etmesi de bizler için kıymetli. Onu Türk sanatseverlerle buluşturmak, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmek adına büyük bir adım olacak, toplumlar arasındaki dostluk bağlarını pekiştirecektir. Yaşam alanlarına sunduğumuz katkının yanı sıra kültür sanat alanındaki yatırımlarımızla da iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."