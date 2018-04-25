Real Group’tan Yedikule’ye 550 milyon TL’lik konut projesi

25 Nisan 2018

ENDER YAZICI

Real Group tarafından İstanbul Zeytinburnu Yedikule’de hayata geçirilen Real Konaklar Yedikule Projesi’nin lansmanı Çırağan Palace Kempinski'de yapıldı. Konutların teslimatının Aralık 2019’da yapılacağını söyleyen Real Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Dokumacı, proje yatırım değerinin ise 550 milyon TL olduğunu söyledi.

Lansmanda Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, Real Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Dokumacı, Metex Design Group Ortağı Sinan Kafadar proje hakkında bilgiler verdi.

Real Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Dokumacı, “Real Konaklar Yedikule, Marmaray Kazlıçeşme istasyonuna 950 metre, sahil yoluna 750 metre, Yedikule tren istasyonuna 400 metre, İDO Yenikapı İskelesi ve Aksaray’a 3.5 kilometre Eminönü ve Bakırköy gibi merkezlere 5 km mesafede bulunuyor. İstanbul Zeytinburnu Yedikule'de hayata geçirilecek projemiz 57 bin 982 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip, 18 bin 513 metrekare arsa üzerinde gerçekleşecek. 3+1 daire, 4+1 daire, 4+2 tripleks, 5+2 tripleks, 5+2 dubleks olmak üzere 5 çeşit konut tipi bulunuyor ve metrekare brüt aralığı 186 metrekare ile 367 metrekare arasında değişiyor. Projemiz ile ilgili henüz hiç tanıtım yapmadan yoğun bir talep gördük. Şu ana kadar projedeki dairelerin yüzde 10'unu sattık. Nisan 2018 itibari ile ön talep dönemi başladı. Aralık 2019 tarihinde de teslimat yapılacak. Projenin değeri 550 milyon lira. Daire fiyatlarımız ise metrekare olarak 13 bin ila 17 bin lira aralığında değişiyor.” dedi.

Projeler devam edecek

Real Group'un hedefleri doğrultusunda projelerine devam edeceğini söyleyen Ahmet Dokumacı, “Bu projenin yanı sıra Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yanında 30 bin metrekarelik bir alanda 800 Milyon TL'lik bir proje gerçekleştireceğiz. Sonbahara doğru bu projeyi başlatacağız. Çengelköy'de bir projemiz var. O da yaklaşık 300 milyon TL'lik bir proje. Bir projede Maslak'ta düşünüyoruz. Bu projenin yatırım değeri de yaklaşık 400 milyon TL'yi bulacak. Bu projeye başlama tarihi 2021'i bulur. Projeleri durdurmayı düşünmüyoruz” dedi.

"Sektörde kriz yok"

Ahmet Dokumacı inşaat sektöründe kriz görmediğini ifade ederek, "Türkiye'de inşaatta finans darlığı var ama burada akıllı proje yapan firmalar ve gerçekten ciddi şekilde dizayn anlamında, kalite anlamında öne çıkan firmaların önü çok açık." dedi.