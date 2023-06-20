“Reasürans koruma maliyetinde ciddi artışlar göreceğiz”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kayıpların sebep olduğu acıyı derinden hissetmeye devam ettiklerini belirten VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, sigorta ve reasürans sektörünün üzerine düşeni yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Genel olarak bakıldığında yaşanan depremlerin sigortacılar ve reasürörler için zor bir yeni yıl başlangıcı oluşturduğunun altını çizen Stahl, "Reasürans yenilemelerinde geçtiğimiz yılın çok iç açıcı geçmediği gerçeği ile bu yenileme dönemindeki fiyatlamalarda, özellikle katastrofik risklere karşı alınan reasürans koruma maliyetlerinde ciddi artışlar oldu.

Ülkemiz özelindeki yenilemelerde de muhtemelen ciddi fiyat artışları ve yapı değişiklikleri gözlemleyeceğiz" diye konuştu. Reasüransın sigorta sektörüne kapasite sağlayarak ekonomilerin sağlıklı işleyişi için önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Maximilian Stahl, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan sigortalı maddi hasarın tamamına yakınını reasürans piyasalarının karşılamasının bunu gösterdiğine dikkat çekti.

"Türkiye orta risk kategorisinde"

Dünya genelinde son yıllarda artan doğal felaketler düşünüldüğünde, Türkiye'nin reasürans piyasasının orta risk katagorisinde değerlendirilen bir ülke olduğunu ifade eden Stahl, "Ülke tarihinin muhtemelen en büyük maddi hasarının yaşandığı bir deprem felaketi yaşadık.

2 trilyon TL'ye ulaşması beklenen bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz. Sigortalı hasarın ise 100 milyar TL civarında olacağı öngörülüyor. Keşke sigorta penetrasyonu daha yüksek olsaydı ve hasarın daha büyük bir kısmını sigorta ve reasürans piyasası karşılasaydı" dedi.

Reasüran kapasitesi bulmanın son yıllarda hiç olmadığı kadar zorlaştığını ve bunun da kapasitelerin maliyetlerini arttırdığına dikkat çeken Stahl, "Enflasyonun etkisiyle, sigorta bedellerinde ciddi artışlar kaydedildi. Makroekonomik konjonktür sebepli uluslararası reasürans sermayesinin azalmasıyla, sigorta satın alma maliyetinde ciddi artışlar da kaçınılmazdır.

Fakat bunu olumsuz bir durum olarak algılamamak gerekiyor. Çünkü varlık fiyatlarında da ciddi artışlar gözlenirken, sahip olunan varlıkları koruma ihtiyacının da önemi giderek artıyor. Öte yandan Türkiye uluslararası piyasaya hem reasürans koruması veren hem de reasürans koruması alan önemli bir reasürans oyuncusu ve zaman içinde ülkede reasürans koruması arttıkça sigortalama oranları da artacaktır" diye konuştu.

VHV Reasürans olarak 2022 hedefleri doğrultusunda döviz bazında çift haneli oranda büyüme ile kapattıklarının altını çizen Stahl, "2023 yılı ülkede büyük bir felaketle başlamış olsa da, depremle birlikte sigortaya olan farkındalığın artmasının olumlu yansımalarını göreceğimizi düşünüyoruz. Büyümemizin bu yıl da döviz bazında çift haneli olacağını öngörüyoruz. Öte yandan, 2021'de Türkiye merkezli başladığımız ve çevre ülkelere reasürans kapasitesi sağladığımız hizmetimiz de büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.