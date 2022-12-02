Redington Türkiye ve VAST Data’dan iş birliği

Türkiye’ye bilişim sektöründeki global deneyimini aktaran kurumsal teknoloji distribütörü ve danışmanı Redington Türkiye, bilişim teknolojileri tedarikçisi VAST Data ile şirketin veri depolama çözümlerinin tamamının Türkiye’de dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı. Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Kasım 2022’den itibaren VAST Data’nın veri depolama çözümlerinin Afrika ve Orta Doğu bölgesinden sonra Türkiye’de ve CIS bölgesindeki yetkili tek distribütörü oldu.

Teknolojiyi yüksek mühendislikle birleştiriyor

VAST Data dünyada veri depolama anlamında yeni bir bakış açısı ve teknoloji sunan uluslarası bir bilişim teknolojileri tedarikçisidir. Yüksek teknolojiyi yüksek mühendislikle birleştiren ABD merkezli şirket emsallerinden farklı olarak ölçeklendirme sınırı olmayan yeni nesil depolama ürünleri sunuyor. Yenilikçi şirket, işletmelere tüm uygulamalarının depolama ihtiyacı için optimize edilmiş çözümlerle hizmet veriyor. Veri depolama çözümlerinde fark yaratan VAST Data’nın veri depolama teknolojisine getirdiği yeni çözümler şirketi diğer veri depolama çözümlerinden bir adım öteye taşıyor.

Geleneksel veri depolama çözümlerine göre 50 kat daha hızlı

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Günümüz iş dünyasında verilerin depolanması ve korunması, işletmelerin başarısı ve sürdürülebilirliği için en kritik konulardan biri haline geldi. Hızlı dijitalleşmenin ve hibrit çalışmanın yaygınlaşmasının sonucu olarak veri ihlallerin giderek yaygınlaşması sonucu birçok şirket geleneksel yedekleme cihazlarının ihtiyaç duyduklarında verilerini kurtarmak için yeterli olamayacağını keşfediyor. İşte bu noktada sunduğu teknolojilerle fark yaratan VAST Data ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde Türkiye’de sunduğumuz ürün ve çözümlerimizin niteliğini güçlendirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. VAST Data’nın depolama ürünü işletmelere gerçek zamanlı olarak ve eski model amaca yönelik yedekleme cihazlarından 50 kat daha hızlı geri yüklemelerini uygun maliyetli bir sistem sağlıyor. VAST Data’nın uzmanlığını ispatlamış çözümleri Redington’un uluslararası tecrübesi ve geniş partner ağıyla bir araya gelince sektörde çok daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşacağız. Global bilgi birikimimizi, yerel deneyimimizle harmanlayarak geçtiğimiz yıl önemi daha da artan siber güvenlik alanında yeni nesil teknolojilere odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

VAST Data Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Kanal Satış Direktörü Dany El Khoury ise, ”VAST Data olarak yüzde 100 iş ortağı odaklı stratejimize son dönemde global ölçekte hız verdik. Bu kapsamda Redington Group gibi bilişim teknolojileri alanında dünyanın en önemli dağıtım firmalarından biriyle yakın iş birliği yapmayı, küresel varlığımızı genişletmemiz açısından çok kritik bir adım olarak görüyoruz. Yeni dönemde Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki tek yetkili bir distribütörümüz olarak Redington'ın yenilikçi ürünümüz Universal Storage'ın gücünün daha fazla müşteriye erişimi konusunda bize destek verecek olmasından dolayı son derece mutluyuz” diye konuştu.