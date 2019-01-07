REHAU, yatırımı sürdürecek

07 Ocak 2019

Gökhan KARAKURT

BİLECİK- Toplamda 54 ülkede 170’den fazla merkezde faaliyet gösteren Almanya merkezli REHAU, otomotiv ve soğutucu ünitelerin üst kapak gruplarının imalatını yaptığı Bilecik fabrikasında yatırıma devam ediyor. Geride kalan yılı yüzde 18 kapasite artışıyla tamamlayan kuruluş, 2019'a hızlı başladı.

REHAU bünyesinde otomotiv, pencere, yapı-inşaat, endüstriyel çözümler ve mobilya divizyonlarının yer aldığını aktaran REHAU Türkiye Fabrika Müdürü Serhat Ölmez, ”REHAU Türkiye Osmaneli Fabrikası’nın endüstriyel çözümler divizyonuna bağlı. Endüstriyel ürünler, otomotiv ve soğutucu ünitelerin üst kapak gruplarının imalatını yapıyoruz. REHAU Osmaneli Fabrikamızda 19 beyaz yaka ile toplamda 223 kişilik bir çalışanımız mevcut.” bilgisini paylaştı.

2019 yılına yeni projeleri ile birlikte hızlı başladıklarını belirten Ölmez, yıllık bazda fabrika genelinde yüzde 18’lik üretim kapasite artışı gerçekleştirdiklerini ve özellikle sert PVC üretim hatlarında artışın söz konusu olduğunu belirtti. Yeni projelerinde gelmeye devam ettiğini söyleyen Serhat Ölmez, 2018 yılının kendileri için analiz yılı olduğu ve bu analizlere göre gelecek dönem yatırımları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bilecik Osmaneli’ndeki fabrikalarının REHAU grubu içerisinde gerek coğrafi konum gerekse ürün yelpazesiyle ihracat üssü olduğunu dile getiren Ölmez, “Otomotiv ürünlerimiz Türkiye, Kuzey Amerika, Rusya, İngiltere’ye yönelik iken, beyaz eşya grubu ve endüstriyel ürünlerimiz her kıtaya gönderiliyor. Beyaz eşya sektörüne bu yıl kazandırdığımız REHAU patentli “Easy to clean” buzdolabı contamız var. REHAU Grubu dijital çağ ve akıllı ürünler üzerine dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Ürünlerimizi ev ve ev dışı alanlarda yakında görüyor olacağız” şeklinde konuştu.

“Yatırımlara devam edeceğiz”

Osmaneli Fabrikaları’nda 2019 yılı ve takip edecek yıllarda yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Serhat Ölmez, “Yatırımlar, büyüyen işlem hacmi ve yeni ürün gruplarını karşılamak için olacağından, sadece tek bir yıla özgü olmayacak. Büyüme trendimizin boyutlarına göre istihdama da olumlu etkisi olacak. İnsan kaynaklarına büyük önem veriyoruz. Çünkü teknolojik büyümeyi, insan kaynağı ile birlikte yapar. Bu ihtiyaçtan dolayı en büyük sıkıntımız yetişmiş insan kaynağı. Çalışanlarımıza yönelik eğitimler belirliyor, bu eğitimleri veriyor, güncelliyor ve etkilerini inceliyoruz. Meslek Liselerinden stajyerler alarak; eğitim ve yetişmiş insan gereksinimini şekillendiriyoruz.” dedi.