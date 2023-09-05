Reis lezzetleri World Food İstanbul’da

Reis Gıda sofraların vazgeçilmezi olan pirinç, bakliyat ve bulgur ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi ile World Food İstanbul’da olacak. 'Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller' mottosuyla, pirinç, bulgur ve geleneksel bakliyat ürünleri yanı sıra, değişen beslenme alışkanlıklarına sağlıklı alternatifler sunan Reis Royal Serisi ürünleri ile 'Doğru Beslen, Mutlu Yaşa' diyerek, kinoa, chia, beluga mercimeği gibi 27 farklı 'Royal' lezzetleri de yurtiçi ve yurtdışındaki satış noktalarında tüketicilerine ulaştırıyor.

Dünya genelinde artan bitkisel protein trendi, bakliyat ve hububat ürünlerine olan talebi arttırdı. Reis Gıda’da bu trendi takip ederek ihracat pazarlarını genişletti. Dünyada, Türkiye’de yetişen ürünlerdeki standartlar aranıyor. Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa, Kanada ve Belçika başta olmak üzere 4 kıtada 26 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma 1500’ü ABD olmak üzere 9000 yurt dışı satış noktasında yer alıyor.

Reis markası, kalite ve güvenirlilikle biliniyor

Uluslararası fuarlara katılım, firma için ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini tanıtma fırsatı oluyor. Aynı zamanda, 1981'den bu yana, tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren Reis, 42 yıllık deneyimiyle Türk gıda sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Reis Gıda, hem geleneksel Türk mutfağının en lezzetli ürünlerini hem de modern beslenme alışkanlıklarına uygun alternatifleri bir arada sunarak sağlıklı ve besleyici bir denge oluşturuyor. Tüketicilerimizin sevdiği ve beğendiği geleneksel damak tadını sürdürürken aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzına uygun seçenekler sunuyor.

Uluslararası iş birliklerine imkan tanımasıyla birlikte B2B görüşmelerinin yoğun olarak gerçekleşeceği 31. World Food İstanbul Fuarı'nda, Reis Gıda lezzetli bakliyatlarının kalitesini keşfetmek isteyen tüm katılımcıları 7. Salon'daki 76-21 No’lu standına davet ediyor.